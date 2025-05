San Quirico Sonato, torna l'appuntamento con musica e convivialità

Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 torna San Quirico Sonato, l’appuntamento più atteso della primavera organizzato da Prima Materia. Giunto alla sua 15ª edizione, l’evento si svolgerà non nel centro del paese, ma nella sede dell’associazione, in via Poppiano 100, nel cuore della campagna di San Quirico in Collina.

San Quirico Sonato è una vera e propria festa di comunità che unisce musica, laboratori, spettacoli e momenti di convivialità. Un’occasione per grandi e piccoli per trascorrere due giorni all’aria aperta, tra arte, natura e incontri, immersi nell’atmosfera accogliente che caratterizza Prima Materia.

Il sabato si apre nel pomeriggio con la consueta scorribanda musicale e prosegue con i concerti dal vivo: Liv Guard alle 18:00 e, in serata, l’energia dei Vander Groove. La domenica mattina è dedicata ai laboratori di orchestra, coro e percussioni, mentre nel pomeriggio si alterneranno sul palco le orchestre Crescendo e Tactus, uno spettacolo di danza indiana, l’estrazione della lotteria e, a seguire, le performance de gli Ipercussionisti e del Romola Sound System.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per chi desidera partecipare più attivamente alle attività o sostenere l’associazione, è possibile sottoscrivere la tessera associativa annuale (10 € per eventi, 35 € individuale, 50 € familiare).

