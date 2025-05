Semiasse si stacca da camion in Fi-Pi-Li e finisce su auto

Stava percorrendo la Fi-Pi-Li in direzione Firenze quando all'altezza di Ginestra Fiorentina, a circa un Km dallo svincolo, all'improvviso si è staccato da un camon un pezzo di semiasse di ferro pesante che è rimbalzato sull'asfalto e si è schiantato sul parabrezza frantumandolo.

Un attimo di terrore che l'automobilista ha voluto raccontare sulla nota pagina Facebook 'I dannati delal Fi-Pi-Li' pubblicando anche alcune foto.

L'uomo alla guida, fortunatamente non ha riportato danni fisici, ma la paura è stata tanta, così come il costo del nuovo parabrezza che, non essendosi fermato il camion, sarà interamente a sue spese: "Ovviamente ho suonato - racconta l'automobilista - ma il camion responsabile ovviamente ha proseguito, forse inconsapevolmente. Se ne è andato via senza che io potessi prendere il numero di targa e non avendo più visuale e non potendo inseguire il mezzo pesante".

L'uomo lancia quindi un appello per rintracciare il mezzo pesante chiedendo se "qualcuno si è accorto di qualcosa" o se è stato avvistato successivamente il camion fermo da qualche parte: "La polizia stradale venuta in mio soccorso per i rilievi, mi ha detto che lì per l'appunto non ci sono telecamere per l'individuazione del veicolo. Quindi mi ritrovo a dover cambiare il parabrezza della mia auto a spese mie! unica fortuna non mi son fatto niente e nessun'altro è stato coinvolto. Ringrazio in anticipo per qualunque informazione in merito all'accaduto di ieri 13/05 ore 18:05 circa".