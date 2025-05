Cencio, tratta, monta dei fantini: tutto quello che c'è da sapere sul Palio di Fucecchio 2025

Si è tenuta la presentazione del Cencio, è passata anche la Tratta, ora si va verso la firma dei fantini. Il Palio di Fucecchio entra nel vivo e c'è fermento in città.

Il nostro Gianmarco Lotti ne ha parlato in video con Maurizio Ciampalini, esperto di competizioni paliesche. Lo stesso Ciampalini ha anche fatto la sua previsione sulle monte, che trovate di seguito nell'ordine contrada-cavallo-fantino. In calce all'articolo il video per rivedere tutta l'intervista.

Cappiano - Dididomodossola - Giuseppe Zedde 'Gingillo'

Porta Raimonda - Dimmidisi - Francesco Caria 'Tremendo'

San Pierino - Ceccobiondo - Dino Pes 'Velluto'

Samo - El Rey - Gavino Sanna

Ferruzza - Enalotto Super - Sebastiano Murtas 'Grandine'

Massarella - Bonvayage - Antonio Mula 'Shardana'

Borgonovo - Bramosu de Campeda - Carlo Sanna 'Brigante'

Porta Bernarda - Assalto - Enrico Bruschelli 'Bellocchio'

Torre - Premier da Clodia - Antonio Siri 'Amsicora'

Querciola - Eccolo - Antonio Coghe 'Tempesta'

Botteghe - Exuberant - Valter Pusceddu 'Bighino'

Sant’Andrea - Diamante Sauro - Andrea Sanna 'Virgola'



