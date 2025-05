Volley Santa Croce, grandi risultati ai Giochi della gioventù

“I risultati dei nostri alunni, tanto delle ragazze quanto dei ragazzi, raggiunti nei Giochi della gioventù questa mattina a Livorno nella pallavolo, dimostrano in primo luogo il valore dell'offerta formativa delle nostre scuole e poi che questa disciplina a Santa Croce ormai è una tradizione”. E' stato il commento a caldo del sindaco Roberto Giannoni alla notizia che gli alunni delle scuole primarie di secondo grado di Santa Croce e Staffoli si sono "laureati" campioni toscani nella pallavolo.

“I risultati di questi ragazzi – ha aggiunto Giannoni - ci fanno ben sperare per il futuro dello sport del nostro territorio. Un risultato importante per le nostre scuole, ma soprattutto per quegli alunni e alunne che hanno saputo coglierli, sicuramente anche grazie agli insegnamenti e al sostegno delle loro docenti. Complimenti ragazzi. Ora aspettiamo la gara di Roma. Mettetecela tutta, Santa Croce tifa per voi”.

La squadra femminile si è classificata seconda a livello regionale, un risultato di assoluto rilievo.

Le squadre maschili e femminili di pallavolo sono composte da alunni provenienti dalle classi seconde e terze della scuola Mandela di Staffoli e Banti di Santa Croce sull'Arno. I maschi alla fine della competizione di questa mattina a Livorno, si sono guadagnati il biglietto per accedere alla fase nazionale a Roma in programma per il prossimo 26 e 27 maggio. Due successi per le scuole di Santa Croce importanti e che arrivano dopo un lungo percorso, in cui gli alunni hanno superato le selezioni provinciali e interprovinciali.

A preparare le due formazioni maschile e femminile per i Giochi della gioventù nella disciplina della pallavolo sono state le professoresse Rossana Borroni, Elena Menchi, Cristina Lischi e Ottavia Galeone. Ad accompagnare le due squadre c'era anche la dirigente scolastica Laura Cascianini.

La fase delle competizioni a Livorno è stata preceduta da una performance della SB Cheer Leader della scuola primaria Copernico di Santa Croce, accompagnate dalla referente scolastica Silvia Toschi.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa