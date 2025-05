A Pisa la Circle U. parla di mobilità studentesca e dà solidarietà all’Università di Belgrado

Il 15 e 16 maggio l’Università di Pisa ha ospitato la General Assembly e il Management Board di Circle U., l’Alleanza di cui fa parte insieme ad altre otto università europee, impegnate a costruire un vero spazio europeo dell’istruzione superiore.

Un appuntamento di grande rilievo internazionale che ha visto la partecipazione dei vertici accademici dei partner dell’Alleanza, insieme a docenti, studenti e rappresentanti istituzionali. In rappresentanza degli Atenei partner, il rettore Riccardo Zucchi ha accolto a Pisa Julia von Blumenthal, presidente della Humboldt Universität di Berlino e attualmente presidente di Circle U., Svein Stølen, rettore dell’Università di Oslo, Françoise Smets, rettrice di UCLouvain, Sebastian Schütze, rettore dell’Univeristà di Vienna, Vladan Đokić, rettore dell’Università di Belgrado, Laëtitia Atlani-Duault, vicepresidente delegata all’Unione Europea e alle reti universitarie europee dell’Université Paris Cité, Funmi Olonisakin, vice presidente dell’International, Engagement and Service (IES) del King’s College London, Eika Berit, prorettrice dell’Università di Aarhus.

La General Assembly è stata l’occasione per discutere obiettivi, progetti comuni e strategie future. «È stato un momento prezioso per confrontarci e rafforzare il senso di comunità tra le nove università dell’Alleanza, tutte di altissimo profilo accademico – ha dichiarato il rettore Riccardo Zucchi – Al di là dell’eccellenza scientifica – basti pensare che le nostre nove università contano una cinquantina di Premi Nobel – l’attenzione si è concentrata in particolare sulla didattica.»

Uno dei punti centrali discussi durante i lavori è stato infatti quello della mobilità studentesca, intesa come elemento chiave per rafforzare l’integrazione accademica europea: «L’obiettivo a lungo termine – ha spiegato Zucchi – è arrivare a diplomi europei congiunti, ma per farlo occorre prima facilitare gli scambi e garantire il riconoscimento automatico delle attività formative tra le università partner. In questa direzione, l’Università di Pisa è già impegnata: abbiamo avviato un processo per riconoscere in modo automatico tutte le attività svolte dagli studenti all’interno dell’Alleanza.»

Un altro aspetto su cui l’Università di Pisa sta lavorando è lo sviluppo degli Academic Chairs, figure accademiche di riferimento all’interno dell’Alleanza che contribuiranno a consolidare ulteriormente le relazioni tra gli atenei.

«C’è ancora molto da costruire – ha aggiunto il rettore – ma il percorso è avviato e lo affrontiamo con determinazione e spirito di collaborazione.»

Durante l’Assemblea è stato affrontato anche un tema di grande attualità e rilevanza: la crisi in corso in Serbia, e in particolare all’Università di Belgrado, dove – a seguito di tensioni politiche e sociali nate a seguito dei fatti di Novisad dello scorso novembre – da oltre sei mesi l’attività didattica risulta sospesa e i docenti e il personale hanno subito drastici tagli agli stipendi. Il rettore dell’ateneo serbo, Vladan Đokić, che ha espresso solidarietà agli studenti, è stato oggetto di forti attacchi da parte del governo.

«Come membri di Circle U. – ha affermato Zucchi – abbiamo espresso preoccupazione e piena solidarietà alla comunità accademica di Belgrado. Come Università di Pisa, ci impegneremo a portare il tema all’attenzione della CRUI, riaffermando l’importanza di difendere i principi democratici e la libertà accademica.»

L’evento si è svolto nell’ambito dell’impegno costante dell’Università di Pisa per l’internazionalizzazione e per la costruzione di una comunità accademica europea solidale, innovativa e inclusiva.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate