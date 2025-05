'Acqua: criticità e risorsa', un convegno a San Miniato per riflettere sul futuro sostenibile della risorsa idrica

Un importante momento di confronto tra istituzioni, esperti, enti di gestione e cittadini sul ruolo strategico dell’acqua come bene comune, elemento chiave per lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e nell’ambito della Settimana della Bonifica, domani, sabato 17 maggio (dalle 9.30) al Conservatorio Santa Chiara (via Roma) di San Miniato si terrà il convegno “Acqua: criticità e risorsa. Modelli di sviluppo e sostenibilità per il futuro della società e dell’ambiente”.

Ad aprire i lavori i saluti delle istituzioni: ci saranno Dario Parrini senatore della Repubblica Italiana, Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Simone Giglioli sindaco di San Miniato, Rosanna Matteoli presidente della Commissione Comunale Attività Economiche, Vittorio Gabbanini vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara.

A seguire gli interventi coordinati da Matteo Betti presidente del Consiglio Comunale di San Miniato. Si partirà con Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Ilaria Nieri responsabile Contratti di Fiume del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Massimo Carlotti vicepresidente di LegaCoop e Presidente di Terre d’Etruria, Simone Millozzi presidente Acque Spa.

Si proseguirà quindi con Bernardo Gozzini amministratore unico del Consorzio Lamma, Marco Masi, dirigente del Settore tutela acque della Regione Toscana, Mauro Grassi direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, Massimo Rovai presidente di Slow Food Toscana e Gaia Checcucci segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale.

Durante la mattinata, è prevista una pausa caffè con degustazione a cura del Mercatale di San Miniato. Sarà inoltre allestita una postazione informativa della campagna nazionale “Io non rischio”, promossa dalla Protezione Civile, per la diffusione delle buone pratiche di prevenzione e sicurezza. Infine, sarà possibile visitare uno spazio dedicato alla divulgazione e alla firma del Patto Arno, un’iniziativa volta alla valorizzazione e alla tutela del fiume come risorsa condivisa.

La Settimana della Bonifica si svolge quest’anno anche con la media partnership della Rai.

Fonte: Ufficio stampa Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

