Una camminata sui luoghi di Francesco Nuti per i suoi 70 anni

Francesco Nuti è stato uno degli attori, registi e sceneggiatori più importanti e apprezzati del panorama italiano. Soprattutto negli anni Ottanta era spesso campione d'incassi al botteghino. Sabato 17 Maggio alle ore 15.00 nel giorno del suo 70° compleanno abbiamo pensato ad un tour sui luoghi set dei suoi film per riscoprire ai fiorentini, turismi ed ai tanti suoi fans la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo ad alcune delle più divertenti ed amate produzioni: dagli esordi con i Giancattivi con “Ad Ovest di Paperino” allo psicanalista “Caruso Pascoski di Padre Polacco”, da successi come “Io Chiara e lo Scuro” e “Donne con le Gonne” con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi da San Miniato al Monte dove all'interno del Cimitero delle Porte Sante si trova la sua tomba fino alla nuova targa in suo onore che il Comune di Firenze inaugurerà proprio al mattino alle ore 11.30 in Via Sant'Antonino 23, casa natale di Cecco, dove visse da piccolo con la famiglia prima di trasferirsi a Prato.

Costo: 15€. Cosa include: accompagnatore, attestato di partecipazione e tessera associativa. Prenotazione: obbligatoria su https://www.contemascetti.it/eventi Punto di ritrovo: Di fronte l'Abbazia di San Miniato al Monte almeno 15 minuti prima

