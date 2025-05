Il calcio piange la scomparsa di Carlo Battini

Santa Croce sull'Arno è in lutto per la scomparsa di Carlo Battini, morto a 86 anni. Non solo la cittadina del Cuoio lo piange, anche tutto il calcio toscano, dato il gran legame che Battini aveva col pallone. Era stato pure presidente del Pisa dal 2009 al 2015, che in questi giorni sta festeggiando la Serie A. Aiutò i nerazzurri dopo un fallimento e tuttora è ricordato dai fan pisani.

Battini è anche Cuoiopelli. Negli anni Settanta assieme a altri imprenditori della zona rilevò e contribuì a render grande la squadra con sede a Santa Croce sull'Arno. In tantissimi stanno ricordando il presidente Battini in queste ore sui social network.

"Il Pisa Sporting Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Battini, Presidente del sodalizio Nerazzurro dal 2009 al 2015. Sotto la sua Presidenza la Società si risollevò dopo il secondo fallimento della sua storia tornando immediatamente nei Professionisti e sfiorando la promozione in Cadetteria nella stagione 2012-2013. Il Presidente Giuseppe Corrado a nome della Società tutta esprime le più sentite condoglianze alla figlia Carla, ai nipoti e a tutta la famiglia Battini" si legge nella nota nerazzurra.

Oltre a essere un appassionato e un esperto di calcio e di sport, Battini era stato anche imprenditore nella logistica legata al conciario. Aveva anche un'azienda agricola a Terricciola.

