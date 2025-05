Certaldo celebra la Festa dei Bersaglieri con musica e solidarietà

Certaldo si prepara a vivere un'emozionante domenica all'insegna della tradizione e della musica con l'11ª edizione della Festa dei Bersaglieri nel paese di Boccaccio. Domenica 18 maggio 2025, protagonista indiscussa sarà la Fanfara dei Bersaglieri della Sezione A. Marzi di Firenze, pronta a coinvolgere la cittadinanza con le sue celebri melodie.

Il programma della giornata inizierà alle ore 9:30 con il ritrovo in Piazza Boccaccio, seguito alle ore 10:00 da una sfilata che attraverserà le vie centrali di Certaldo (Borgo Garibaldi, Via De Amicis, Viale Matteotti), per poi offrire un primo assaggio musicale con un concerto presso il Centro Diurno I Tigli. La mattinata proseguirà con momenti di commemorazione: alle ore 10:30 si terrà la deposizione di una corona al "Giardino dei Bersaglieri" in Viale Matteotti, e alle ore 11:00 in Via Trieste e Piazza della Libertà si ricorderanno i caduti con la deposizione di una corona, orazioni ufficiali e un ulteriore concerto della Fanfara dei Bersaglieri.

Dopo la Santa Messa delle ore 12:00 nella Chiesa di S. Tommaso Apostolo in Piazza Boccaccio, alle 13:00 è previsto il pranzo presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) E. Giglioli. A seguire, la Fanfara dei Bersaglieri offrirà un concerto dedicato agli ospiti della struttura, portando loro un momento di gioia e spensieratezza.

“Siamo particolarmente onorati di ospitare a Certaldo la festa dei Bersaglieri” – l’invito dell’assessora Clara Conforti: “Rappresentano importante della storia italiana, un simbolo di coraggio e impegno per il nostro Paese. Con la loro dedizione, contribuiscono alla sicurezza in Italia e portano aiuto all'estero. La loro presenza è sempre un'emozione unica, non solo per la loro impeccabile esecuzione musicale, ma anche per la loro storica peculiarità di esibirsi a passo di corsa, una tradizione che li rende unici al mondo”. Per informazioni sul pranzo e sul concerto alla RSA: informazioni allo 0571 667502; info@centrogiglioli.it

