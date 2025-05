Consultazioni, Fossi (Pd): "Apriamo una nuova stagione politica in Toscana"

"Oggi sono avvenuti i primi incontri con le forze politiche con cui il Partito democratico toscano vuole costruire la coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali - dichiara in una nota il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi -. Questa prima parte di consultazioni è andata molto bene e tutti i rappresentanti dei partiti incontrati hanno ribadito la volontà di contribuire a rafforzare il campo progressista in Toscana”.

"Abbiamo bisogno di aprire una nuova stagione politica - continua Fossi - che passi dalla costruzione di una coalizione ampia, capace di rappresentare il laboratorio dell'alternativa al governo Meloni. Un nuovo progetto politico aperto a tutti coloro che vogliono dare un contributo, senza veti nei confronti di nessuno. Gli incontri proseguiranno anche la prossima settimana” conclude Fossi.

I partiti incontrati oggi sono stati: Partito Socialista, +Europa, Azione, Partito Repubblicano e Sinistra Civica Ecologista.

Fonte: Partito Democratico ufficio stampa