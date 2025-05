Contrasto alle zanzare, 16 appuntamenti in tutta Empoli "per fare squadra"

Dal centro alle frazioni nelle aree a verde, 16 appuntamenti nei mesi di maggio e giugno 2025, per veicolare i contenuti dell’ordinanza sindacale sul contrasto alla proliferazione delle zanzare, chiedendo la collaborazione della cittadinanza. Tutta. Il progetto denominato “Zanzara point”, promosso dall’assessorato alla transizione ecologica e qualità della vita del Comune, in collaborazione con Auser Empoli Verde Argento, il contributo di Salvambiente (ditta affidataria del servizio di disinfestazione) e la condivisione del Dipartimento della Prevenzione Azienda Usl Toscana Centro, mira a fare squadra contro la proliferazione della zanzara, mettendo a disposizione del cittadino un punto informativo dove le volontarie e i volontari dell’Auser daranno spiegazioni anche grazie a una brochure esplicativa in cui sono riassunti tutti i comportamenti da adottare in questa lotta da vincere insieme!

I punti informativi “Zanzara point” saranno la premessa per far conoscere in maniera più approfondita, sensibilizzando la cittadinanza, l’ordinanza sindacale n. 178 del 28/04/2025 “Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (aedes albopictus) e da zanzara comune (culex spp.) – anno 2025”, in corrispondenza al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020- 2025 del Ministero della Salute, recepito dalla Regione Toscana.

La suddetta ordinanza è rivolta a tutti i cittadini, i soggetti pubblici, gli amministratori di condominio, gli imprenditori e coloro che frequentano i cimiteri ed è in vigore da aprile fino al 31 ottobre 2025 (prorogabile fino al 30 novembre), e prescrive comportamenti orientati ad evitare ristagni di acqua, quale fattore di moltiplicazione delle zanzare.

Nel depliant sono riassunti i comportamenti ‘buoni’ che possono aiutare a contrastare il fenomeno. Facendo degli esempi: non lasciare all’aperto copertoni che, con la pioggia, possono riempirsi d’acqua; pulire periodicamente le grondaie per evitare ristagni d’acqua; trattare periodicamente, con prodotti larvicidi, tutte le raccolte d’acqua non eliminabili (esempi tombini, caditoie e altro); cambiare frequentemente l’acqua dei vasi e svuotare periodicamente quella dei sottovasi; non abbandonare all’aperto rifiuti e teli di plastica che, con la pioggia, possono riempirsi d’acqua; chiudere con coperchi e viti o teli ben legati i recipienti per l’irrigazione; tenere vuote vasche e fontane o introdurvi dei pesci, capovolgere o non lasciare all’aperto oggetti che, con la pioggia, possono riempirsi d’acqua.

FOCUS - Il progetto è articolato in 16 appuntamenti informativi, ognuno dei quali gestito da 3 volontari dell’Auser, che si svolgeranno nel periodo da 19 maggio al 14 giugno 2025. I punti informativi denominati Zanzara point saranno riconoscibili da un roll up, lì sarà disponibile una brochure in cui sono riassunti i comportamenti da adottare per evitare il proliferare delle zanzare. I 16 appuntamenti corrispondono alle zone in cui è stata suddivisa la città: dal centro alle frazioni.

CALENDARIO MAGGIO – Si comincia lunedì 19 maggio a Ponte a Elsa-Brusciana nel giardino pubblico di via Osteria Bianca, in orario 17-18.30; martedì 20 maggio a Marcignana, giardino di via della Nave di Marcignana in orario 17-18.30; mercoledì 21 maggio frazione Pagnana nel giardino di piazza Arno orario 17-18.30; giovedì 22 maggio nell’area stadio di via Bisarnella, al mercato settimanale in orario 10-12; venerdì 23 maggio, Avane in piazzetta via Maestrelli, orario 17-18.30; lunedì 26 maggio a Santa Maria al parco delle Collinette (area giochi) in orario 17-18.30; martedì 27 maggio a Ponzano nel parco di Ponzano lato via Galletti, orario 17-18.30.

Gli appuntamenti proseguono mercoledì 28 maggio a Cascine Carraia nel parco delle Cascine, orario 17-18.30; giovedì 29 maggio, area stadio via Bisarnella, mercato settimanale, infine, venerdì 30 maggio, Pozzale-Casenuove nel parco Pozzale orario 17-18.30.

CALENDARIO GIUGNO – Nel mese di giugno ‘Zanzara point’ sarà presente in centro, piazza Matteotti (lunedì 9 giugno) in orario 17.30-19; martedì 10 giugno a Pontorme nel giardino delle Mura in orario 17.30-19; mercoledì 11 giugno, per le frazioni Serravalle-Cortenuova nel parco di Serravalle, orario 17.30-19; giovedì 12 giugno, area stadio via Bisarnella, mercato settimanale, orario 10-12. Ultimi appuntamenti, venerdì 13 giugno, a Monterappoli, Circolo Monterappoli, orario 10 -11.30; venerdì 13 giugno, Monterappoli, sede dell’associazione Il Torrino Via Salaiola 293, orario 11.30-12.30. Per chiudere, sabato 14 giugno, in Centro, portici di via del Giglio, orario 10-12.

L’assessora all’ambiente esprime il suo sincero ringraziamento ad Auser per la preziosa collaborazione anche quest'anno nella nostra lotta contro la proliferazione delle zanzare, ritenendo che in aggiunta alle misure che l'amministrazione comunale sta attuando insieme alla ditta Salvambiente per il controllo delle larve, la partecipazione attiva dei cittadini sia di fondamentale importanza. Come sappiamo, la maggior parte della proliferazione di questi insetti avviene in contesti privati. Per questo è importante unire i nostri sforzi e facciamolo tutti insieme la nostra parte per contrastare efficacemente questo fenomeno.

