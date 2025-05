Disabilità a Pisa, presentata la relazione del Garante Di Ciolo sulle attività del 2024

È stata presentata in Consiglio comunale la relazione annuale del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, relativa alle attività svolte nel 2024. Il documento traccia un bilancio degli interventi realizzati in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni per favorire l’inclusione, l’accessibilità e il benessere delle persone con disabilità.

«Il Garante dei diritti delle persone con disabilità - dichiara l’assessore alla disabilità, Giulia Gambini - che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto con continuità, competenza e tempestività, rappresenta per la nostra città un importante punto di riferimento e ascolto per le persone con disabilità, le loro famiglie e il tessuto associativo del territorio. Attraverso la sua attività sono state affrontate e risolte numerose criticità, trasformando singole segnalazioni in interventi migliorativi a beneficio dell’intera comunità. In questi anni il Garante ha anche svolto un ruolo fondamentale nella promozione di progetti e iniziative volte a favorire l’inclusione e ad abbattere le barriere, non solo fisiche e architettoniche ma anche culturali, collaborando con tutti i soggetti competenti per rendere effettivi i diritti e le pari opportunità. Siamo certi che, proseguendo nella collaborazione e nel lavoro sinergico, questo percorso potrà ulteriormente svilupparsi per il bene della nostra città».

«Ritengo che l’ascolto sia il primo atto concreto di garanzia e di rispetto, - dichiara il Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo - il fondamento di ogni intervento reale. In questi anni sono sempre stato a disposizione per ascoltare, osservare e comprendere i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Sono felice che questa presenza sia stata utilizzata, che l’Ufficio del Garante sia stato preso come punto di riferimento: tante segnalazioni, tanti incontri, tante storie che hanno permesso di trasformare problemi in soluzioni, per il singolo e poi per tutti quelli che non incontreranno più quel problema. La cultura dei diritti nasce da qui, dal dialogo autentico con chi vive le difficoltà ogni giorno. Continuerò a esserci, con la stessa disponibilità, per chi vorrà confrontarsi, segnalare, proporre: perché una città inclusiva si costruisce insieme».

L'attività del Garante si sviluppa su diversi livelli e si articola in numerosi ambiti, tra cui l'accessibilità, la mobilità, l'istruzione, l'occupazione e la partecipazione. Le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni del territorio vengono trasformate in occasioni di intervento in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le realtà locali. L’anno 2024 è stato caratterizzato da incontri, sopralluoghi, eventi e progettazione di nuove iniziative, molte delle quali in continuità con il 2023 e destinate a proseguire nel 2025. L’apertura di un ufficio dedicato al Garante, situato al piano terra di palazzo Gambacorti, ha rafforzato il canale di ascolto diretto con i cittadini e le associazioni, favorendo una maggiore accessibilità e tempestività nelle risposte. La relazione illustra i principali interventi realizzati, le collaborazioni e i progetti introdotti nel corso dell’anno.

Accessibilità e mobilità. Nel 2024 sono stati realizzati nuovi stalli dedicati alle persone con disabilità, sia generici (in Lungarno Mediceo, via Santa Maria e piazza Carrara) sia personalizzati, in corrispondenza di scuole, alloggi Apes e centri diurni, in collaborazione con Pisamo e Polizia Municipale. Sono stati inoltre effettuati interventi di abbattimento di barriere architettoniche in diverse aree della città, come via Giovanni di Simone, piazza Martiri della Libertà e via di Cisanello, a seguito di segnalazioni e sopralluoghi. Portata avanti la collaborazione con il Comune di Pisa, Pisamo e la Polizia Municipale per l’adesione alla piattaforma CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) per semplificare l'accesso alla ZTL per le persone con disabilità e migliorare la fruibilità degli spazi urbani. Tra i progetti anche il restauro del percorso accessibile “Sabrina Bulleri”, in dialogo con l’Ente Parco San Rossore, e la collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna e la Fondazione Oltre Mare Onlus per la realizzazione di un prototipo di carrozzina destinata all'accesso al mare.

Collaborazioni istituzionali. Prosegue il dialogo con l'Opera Primaziale Pisana per il miglioramento dell'accessibilità alla Piazza del Duomo. Il Garante ha partecipato ai lavori del Laboratorio per l'Accessibilità, focalizzati sulla fruibilità del trasporto pubblico locale per le persone con disabilità, e alla II Commissione Consiliare permanente per l'istruttoria sul servizio taxi dedicato. È stato inoltre avviato un percorso di visita e confronto con alcuni centri diurni del territorio, tra cui “Diensi une man”, “Il Quadrifoglio” e “Arcobaleno”.

Progetti per l’inclusione e lo sport. Sono stati promossi eventi e iniziative per la diffusione dello sport inclusivo, in collaborazione con associazioni sportive locali e istituti scolastici al fine di sostenere il concetto di diritto allo sport quale strumento per il benessere, la socializzazione e sviluppo delle proprie capacità e potenzialità. In collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Pisa, è stato avviato un progetto nelle scuole dedicato alla pratica di scherma, sitting volley e tiro con l’arco. È stato inoltre avviato un progetto con il Tiro a Segno Nazionale per favorire la pratica sportiva delle persone con disabilità motoria presso il sito di viale delle Cascine. Tra le attività principali si segnala anche il progetto "Elianto", che ha visto la realizzazione di uscite in mare su un catamarano inclusivo e accessibile, organizzato insieme alla Fondazione Oltre Mare Onlus, alla Fondazione Pisa e al Porto di Pisa: il progetto, molto partecipato, sarà riproposto anche nel 2025.

Confronti per i diritti e l’accesso al lavoro. Numerosi i confronti attivati con soggetti come la Misericordia di Pisa, il Garante dei diritti degli anziani, l’associazione Assofly, USID, INPS e INAIL, per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Nell’ambito delle attività di formazione e inclusione lavorativa, si è avviata la collaborazione con l’Istituto "E. Santoni" per l’attivazione di un tirocinio presso gli uffici tecnici comunali.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa