Eccellenze, freschezza e qualità sui banchi del “Mercatale in Empoli”: nuovo appuntamento con i prodotti agricoli del territorio domani, sabato 17 maggio 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini.

Ecco gli espositori pronti per l’affezionata clientela del mercato agroalimentare empolese: i Vivai e Piante Petreti con alberi da frutto, camelie, arbusti, piante e fiori; la Fattoria Fiore con miele e olio extravergine di oliva; la Cooperativa agricola del Frignano con il parmigiano reggiano; i salumi, la carne di vitello, maiale, pollo e coniglio di Marco macelleria.

Ci saranno anche Roberto Romagnoli con i prodotti della sua azienda agricola, dalla carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi; l’azienda Belvedere, tra le colline di Castelfiorentino e Empoli, con varietà di pasta artigianale di grani antichi come farro monococco e il grano Corasan; l’azienda agricola La Contadina che porterà la sua produzione primaverile, dalla ricotta fresca alla ricotta al forno, alle formaggelle ma anche formaggi stagionati, il mitico Uchinato, le caciottine stagionate e molto altro.

Altra azienda di Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca, bovina (animali allevati allo stato semibrado); il forno Romolino che porterà pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e poi la freschezza delle verdure di stagione dell’azienda di Luigina d’Ercole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate