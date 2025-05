Edilizia residenziale pubblica: Cascina investe oltre un milione in tre anni

Ammonta a oltre un milione di euro l’investimento fatto dal Comune di Cascina nell’edilizia residenziale pubblica in un solo triennio. Un impegno che è andato in crescendo e che è frutto di una programmazione costante e lungimirante che ha portato risultati senza precedenti a Cascina, come testimoniano i numeri. Senza contare il resto degli investimenti nelle politiche abitative: i contributi mensili per il sostegno all’emergenza abitativa, i bandi per il contributo all’affitto, la morosità incolpevole e il progetto “Abitare Solidale”.

“Nel 2021 la nostra amministrazione – sottolinea Giulia Guainai, assessora alle politiche abitative –, non ha potuto assegnare nemmeno un alloggio popolare, frutto della mancata programmazione e scarsi investimenti messi in campo dalla precedente amministrazione di centrodestra. Negli anni successivi abbiamo assistito a una crescita che ha portato a 19 assegnazioni tra il 2022 e il 2024 e già ben 8 effettuate nel 2025, mentre altre 2 chiavi saranno consegnate nelle prossime settimane. Inoltre con il nuovo conferimento ad Apes a brevissimo partiranno 5 cantieri che permetteranno altrettante assegnazioni entro il 2025, per un totale di ben 15 alloggi in una sola annualità. Tutto ciò ha contribuito a favorire un avvicendamento di nuclei familiari negli alloggi di emergenza abitativa comunale, da sempre caratterizzati da un’insistente cronicità, e a cascata un lavoro incentrato a ridurre quanto più possibile il ricorso alle albergazioni e la durata delle stesse”.

Guardando alle cifre, con la prima applicazione di avanzo libero dell’annualità corrente, in seguito all’approvazione del bilancio consuntivo, sono stati destinati 130.000 euro al ripristino degli alloggi popolari sfitti ma non assegnabili, “evidenziando chiaramente l’importanza data dall’amministrazione al Diritto alla Casa, una priorità del nostro mandato – aggiunge Guainai –. Per la manutenzione straordinaria di 29 alloggi popolari già effettuata e altri 5 in programmazione con fine lavori entro l’anno, abbiamo investito 665.000 euro, di cui 430.000 provenienti da risorse comunali e le restanti grazie prevalentemente a finanziamenti regionali assegnate in ambito di Lode Pisano”. A questi vanno aggiunti oltre 190.000 euro di manutenzioni ordinarie, per un totale di 225 interventi, provenienti da fondi APES e circa 200.000 euro di fondi PNRR destinati all’efficientamento energetico di alcuni immobili nel comune di Cascina.

“Mi preme ringraziare l’Ufficio Casa per il lavoro quotidiano – conclude Giulia Guainai –, Apes per la professionalità e la puntualità, l’ufficio Patrimonio per la collaborazione costante e l’amministrazione tutta, dal Sindaco, alla giunta fino al consiglio comunale per la volontà di mettere la casa al centro dell’azione amministrativa”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa