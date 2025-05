Emmanuel Gyasi vince la 18esima edizione del Premio Emiliano Del Rosso

Un evento da sempre caratterizzato da forti emozioni, quello dedicata al Premio Emiliano Del Rosso di ieri nella Sala Hospitality dello stadio Carlo Castellani di Empoli. Tanta gioia, tanto 'cuore' azzurro e anche la commozione per aver ricordato Emiliano, tifoso azzurro scomparso 21 anni fa, e Greta, la giovane tifosa azzurra che ci ha lasciato negli scorsi giorni a soli 11 anni.

La serata, organizzata dall'Unione Clubs Azzurri Empoli e dal gruppo di tifosi Desperados, ha visto la partecipazione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del consigliere regionale Enrico Sostegni, del sindaco Alessio Mantellassi, dell'assessora allo Sport, Laura Mannucci, e del presidente Coni Toscana, Simone Cardullo. La serata è stata condotta dal giornalista Alessandro Marinai.

Il momento delle premiazioni ha visto la sfida a tre per i calciatori azzurri che nell'ultima annata hanno espresso al meglio i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno verso la maglia azzurra.

A prevalere in questa 18esima edizione è stato Emmanuel Gyasi. Tanti anche gli altri riconoscimenti. Tra i premiati anche Liam Henderson, Liberato Cacace e l'ex azzurro Luca Saudati.

Il Premio 'Scuola del Tifo-Fair Play', giunto alla decima edizione, è stato assegnato al progetto del Calcio Sociale di Avane, curato dal Centro di Accoglienza di Empoli gestito dalla Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe.

La Scuola del Tifo promuove ogni anno incontri con calciatori dell'Empoli nelle classi del territorio per promuovere i valori sani dello sport. Il concorso che ne è nato ha portato alla premiazione della scuola primaria “Galileo Galilei” di Avane, la scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Corniola, la Scuola primaria “Baccio da Montelupo” di Empoli e la scuola primaria “Jacopo Carrucci” di Pontorme.

Infine un riconoscimento alla famiglia della piccola Greta, verso la quale la tifoseria dei Desperados ha intonato dei cori in memoria.

La famiglia Del Rosso ringrazia per la grande serata in primis la società Empoli Fc, l'Unione Clubs Azzurri e Athos Bagnoli, l'amministrazione comunale e tutti i presenti. L'appuntamento è per il 2026.

Fonte: Ufficio Stampa

