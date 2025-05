Al via a Empoli May Days, il weekend delle Pubbliche Assistenze Toscane

Entra nel vivo l’edizione 2025, la numero diciotto, di May Days, kermesse organizzata da Anpas Toscana che fino a domenica colorerà con le divise arancioni dei volontari toscani la città di Empoli.

Si è tenuto oggi ai giardini di Maratona il taglio del nastro del campo base di Protezione civile, fulcro della manifestazione che chiamerà a raccolta più di mille volontari da tutta la regione. Presenti Enrico Sostegni presidente della commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana, Alessio Mantellassi sindaco di Empoli, Dimitri Bettini presidente di Anpas Toscana, Bernardo Mazzanti responsabile di Protezione Civile della Regione Toscana, Valentina Vanni consigliera di Acque Spa. Tra gli altri intervenuti anche il senatore Dario Parrini, Simona Rossetti sindaca di Cerreto Guidi, Simone Peruzzi assessore alla protezione civile del Comune di Montelupo Fiorentino, Edoardo Antonini vicesindaco di Capraia e Limite, Nedo Mennuti vicesindaco di Empoli. Nell’occasione sono stati inaugurati anche due nuovi mezzi.

Il May Days rappresenta una festa itinerante che raccoglie lo spirito del volontariato e della solidarietà del movimento delle Pubbliche Assistenze, 50 mila volontari attivi, 400mila soci e storiche sedi, come le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, disseminate in tutta la Toscana.

«Per Anpas questo è un appuntamento ricorrente da oltre vent’anni - ha detto il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini -. Una programmazione che porta a far stare insieme dopo un anno di lavoro tutti i volontari e che impatta sia sulla formazione che sullo stare insieme e sulla convivialità. Queste sono le Pubbliche Assistenze: sentirsi una grande famiglia e metterlo in pratica. Anche quest’anno registriamo una grande partecipazione e ne siamo felici perché la voglia di stare insieme è la base per raggiungere i risultati di welfare, mutualità e coesione sociale e di tutto quello che è racchiuso nei nostri valori da 130 anni».

«Il mondo del volontariato ha un ruolo fondamentale nel sistema della Regione Toscana. Eventi di questo tipo - ha evidenziato Enrico Sostegni portando il saluto della Regione Toscana - sono un momento dove si fa festa e comunità, ma anche un’occasione dove si sperimenta il funzionamento reale del sistema della protezione civile».

«Siamo stati molto felici sin dal primo momento di ospitare questo appuntamento nella nostra città, radunare tante volontarie e volontari delle Pubbliche assistenze di tutta la Toscana e mostrare i mezzi, i volti, il senso di comunità delle tante persone che ogni giorno si mettono a disposizione degli altri, sia per servizi di natura sociale che sanitaria o di protezione civile – ha detto il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi –. Siamo contenti che avvenga qui perché grazie alle tantissime associazioni che operano sul territorio la nostra città è una piccola capitale del volontariato».

Domani, sabato 17 maggio sarà il momento della competizione. Ampio spazio verrà dedicato alle “Soccorsiadi” (dalle 9), le olimpiadi del soccorso nel corso delle quali le squadre di volontari si cimenteranno in interventi simulati su scenari totalmente realistici ricreati in modo da permettere le manovre dei soccorritori in giro per la città di Empoli. Sempre dalle 9 c’è l’esercitazione di protezione civile congiunta con il comune di Empoli e, in piazza Farinata degli Uberti l’apertura degli stand informativi sull’attività di Anpas Toscana. Alle 9,30 al parco Mariambini, la dimostrazione del gruppo cinofili. Alle 10 nella sede delle Pubbliche Assistenze Riunite, il retraining delle operatrici degli sportelli antiviolenza che aderiscono al progetto Vanessa di Anpas Toscana; alla stessa ora al palazzo delle Esposizioni il convegno ‘Territori che curano: progettazione ed evoluzioni per promuovere benessere, inclusione e occupabilità’. Nel pomeriggio, dalle 14 proseguono le Soccorsiadi in città. Alle 21,30 è prevista la cerimonia di premiazione e la festa con tutti i volontari. Domenica 18 alle 10 l’incontro formativo sulla prevenzione e l’autodifesa dei volontari al Palazzetto dello sport, mentre al palazzo delle Esposizioni, il consiglio regionale di Anpas Toscana. Chiude l’evento lo smontaggio del campo. Il May Days ha il patrocinio della città di Empoli, della Regione Toscana e il contributo di Acque Spa che ha anche donato borracce a tutti i volontari e installato un fontanello per tutta la durata della manifestazione.

