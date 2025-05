Esibisce parti intime a giovani ragazze in strada a Pontedera, denunciato 65enne

A Pontedera, un uomo di 65 anni, residente nella provincia di Firenze, è stato denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico aggravati, poiché commessi in presenza o nelle vicinanze di minori, secondo l’articolo 527 del codice penale.

Negli ultimi giorni, la polizia di Pontedera ha ricevuto diverse segnalazioni relative a un ciclista che, in varie zone della città, avvicinava giovani donne tra i 16 e i 25 anni fingendo di chiedere indicazioni stradali. L’uomo indossava pantaloncini con un’apertura intenzionalmente realizzata all’altezza delle parti intime, da cui mostrava il pene in erezione. Sei gli episodi accertati, alcuni dei quali avvenuti nei pressi di scuole e in danno anche di una minorenne.

Le telecamere di sorveglianza cittadine hanno permesso di identificare con precisione il tipo di bicicletta e l’abbigliamento, ma non l’identità dell’uomo. La svolta è arrivata grazie alla pronta reazione di una ragazza di 22 anni, vittima dell’ultimo episodio, che ha fornito una descrizione dettagliata e indicato con precisione la direzione seguita dal molestatore.

Una pattuglia della polizia municipale è riuscita così a intercettare il sospetto mentre stava caricando la bicicletta sulla propria auto per lasciare la città. Portato al Commissariato, è stato confermato che i pantaloncini presentavano una fessura sul pantaloncino. Dopo gli adempimenti di rito e la sottoposizione a rilievi foto-segnaletici, l’esibizionista è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di atti osceni aggravati.