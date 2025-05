Falco pellegrino rifugiato sul Duomo di Firenze: si attende l'intervento

Un falco pellegrino ha trovato rifugio su una delle terrazze del Duomo di Firenze e, per il momento, ci resterà, in attesa di capire come aiutarlo a spiccare il volo.

L'animale, notato nel primo pomeriggio da un addetto all'accoglienza turisti, è presumibilmente ferito. Sul posto è intervenuto il servizio veterinario della Asl Toscana centro, allertato dall'Opera del Duomo. Inizialmente si era ipotizzato un intervento per mettere in salvo il rapace, ma a seguito della valutazione del personale sanitario, si è deciso di attendere. L'ipotesi attuale è che si tratti di un giovane esemplare non ancora in grado di volare, e si spera nel ritorno dei genitori per insegnargli a farlo. Per evitare di disturbare il falco, l'Opera del Duomo ha bloccato il passaggio dei turisti nell'area interessata della terrazza.

Il falco pellegrino è un animale molto importante sia per il suo ruolo funzionale negli ecosistemi che per il suo valore simbolico nella conservazione della natura. La sua presenza è comunque un segnale positivo per la biodiversità e la salute ambientale.

