Forum Buygreen, menzione speciale per 'Le vie dei Medici'

Il conferimento della Menzione speciale al Progetto "Le vie dei Medici" nell’ambito del Forum Buygreen 2025 – Sezione Cultura in Verde "rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la Rete" fanno sapere dal progetto.

Il riconoscimento, promosso e organizzato dalla Fondazione Ecosistemi, è stato assegnato nel corso della cerimonia svoltasi giovedì 15 maggio 2025, dalle ore 16.30 alle 18.00, nella Sala Bruntland al Wegil, Largo Ascianghi 5, Roma. Il Forum Buygreen "costituisce il principale evento europeo dedicato alle politiche, ai progetti e ai servizi legati al Green Procurement, sia pubblico che privato, e rappresenta un appuntamento internazionale di rilievo che riunisce ogni anno i protagonisti dell’innovazione sostenibile nei processi di produzione e consumo".

A ritirare il premio è stata delegata la Dott.ssa Laura Comi, Presidente della Sezione di Siena e Consigliere Nazionale di Italia Nostra.

Questo importante riconoscimento rappresenta "un incoraggiamento a proseguire il lungo il percorso intrapreso, rafforzando il nostro impegno nella promozione di un modello culturale e turistico ecosostenibile, capace di valorizzare l’immenso patrimonio mediceo diffuso su tutta la Toscana. Le vie dei Medici si configura sempre più come la strategia innovativa e vincente per Firenze e per l’intero territorio regionale in grado di contribuire concretamente, e in modo esemplare per tutte le città d’arte, al superamento dell’overtourism e alla valorizzazione della Toscana diffusa".