Giacomo Antonelli responsabile di struttura semplice 'sezione di  Chirurgia mininvasiva'

Il chirurgo Giacomo Antonelli è stato individuato dalla direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest come responsabile della Chirurgia mininvasiva dell’ospedale “San Luca”, afferente alla Chirurgia generale di Lucca, diretta da Andrea Carobbi, che è anche direttore del dipartimento aziendale delle Specialità chirurgiche.

Il nuovo incarico è stato conferito a seguito di una selezione interna, in considerazione delle competenze dimostrate dal dottor Antonelli nella gestione di situazioni anche complesse. La decisione è stata assunta, ovviamente, in accordo con il direttore del dipartimento aziendale.

Giacomo Antonelli, 49 anni, nato ad Empoli e residente nella Piana di Lucca, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 2000 all’Università di Pisa con specializzazione in Chirurgia Generale Indirizzo Chirurgia Generale nel 2006 nello stesso ateneo.

Dopo alcuni incarichi come dirigente medico nell’ambito della Chirurgia generale degli Ospedali riuniti della Val di Chiana, dal mese di agosto 2009 è dipendente prima dell’Azienda USL 2 di Lucca e poi (dal 2016 dopo l’unificazione delle Asl) dell'Azienda USL Toscana nord ovest, lavorando sempre nell’ambito dell’unità operativa complessa di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero di Lucca.

Dal 2013 al 2020 ha svolto un incarico professionale finalizzato allo sviluppo delle nuove tecnologie chirurgiche, dal 2020 al 2023 gli è stato poi affidato l’incarico professionale di alta specialità per lo sviluppo della chirurgia laparoscopica interospedaliera.

Dal 2023 fino ad oggi ha svolto l’incarico professionale di alta specialità per lo sviluppo della chirurgia mini-invasiva interospedaliera. Si è quindi occupato in questa veste dell’implementazione dell’approccio mini-invasivo (laparoscopico, robot) dell’aggiornamento tecnologico dei dispositivi medici per la chirurgia mini-invasiva e dell’attività di tutoraggio sempre per questa tipologia di interventi.

In possesso del certificate “da Vinci Technology Training as a console surgeon”, utilizza con regolarità, come primo chirurgo, il sistema robotico da Vinci presente in Azienda USL Toscana nord ovest.

Da evidenziare l’importanza della chirurgia mininvasiva, che permette con ricoveri molto brevi e con rilevanti benefici per il paziente, di risolvere problematiche anche di grande complessità.

Con questa nomina la direzione aziendale prosegue nel cammino di rafforzamento degli organigrammi degli ospedali. Antonelli, grazie alla sua professionalità e capacità, saprà sicuramente contribuire all’ulteriore miglioramento della qualità dei servizi forniti, mettendo anche a disposizione dei colleghi la sua notevole e qualificata esperienza nel settore della chirurgia mini-invasiva e della robotica.

