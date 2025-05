IKIGAI Toscana, riapre la selezione per dare sostegno alla creazione di imprese innovative

Riaprono le selezioni della seconda edizione del programma di incubazione IKIGAI Toscana, che ha come obiettivo supportare la costituzione e lo sviluppo di startup innovative. IKIGAI Toscana , promosso da Regione Toscana e Fondazione Monte dei Paschi Siena, è attuato attraverso Sviluppo Toscana. Termine ultimo per presentare le domande è il prossimo 30 maggio.

Il progetto, attivo ormai da alcuni anni, nella fase iniziale ha interessato l’area vasta sud della Toscana, in cui opera già da tempo Fondazione MPS che lo ha promosso, per estendersi poi progressivamente al resto del territorio regionale grazie all’intervento di Regione Toscana. La seconda edizione ha preso il via a febbraio 2025 con la selezione di 11 fra 85 team candidati, che partecipano alle attività del programma di pre-accelerazione. La dotazione finanziaria è di 180 mila euro (90 mila a carico di Sviluppo Toscana e 90 mila a carico di Fondazione MPS).

Il progetto include:

• un percorso di pre-accelerazione di 14 settimane, gestito da un team dedicato con l’utilizzo di metodologie lean, per sviluppare l'idea imprenditoriale e validarla sul mercato;

• un contributo economico fino a 6.000 euro per sostenere le spese di sviluppo;

• la messa a disposizione a titolo gratuito per una durata massima di 6 mesi di uno spazio di lavoro presso il Centro 5G di Prato di Sviluppo Toscana;

• un network di oltre 80 start-up e 50 mentor che forniranno suggerimenti e supporto per sviluppare il business.

I destinatari sono team costituiti alternativamente da:

• persone fisiche che condividano un progetto imprenditoriale ed esprimano la volontà di costituire un’impresa;

• MPMI, imprese giovanili o femminili costituite da non oltre 12 mesi, avente sede o unità locale sul territorio regionale;

• altre imprese costituite da non oltre 18 mesi nella forma di società di capitali aventi sede o unità locale sul territorio regionale.

Le costituende imprese dovranno avere sede o unità locale in Toscana con priorità ai territori delle Aree interne e delle Aree di crisi industriale complessa.

“Con la riapertura delle selezioni per la seconda edizione di Ikigai Toscana – ha detto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras -, confermiamo l’impegno concreto della Regione a sostegno delle start up innovative. Ikigai è una misura che dimostra in modo tangibile le azioni portate avanti in questi anni per favorire l’innovazione nel sistema produttivo toscano. Vogliamo continuare a creare le condizioni perché giovani talenti, imprenditori e imprese nella fase di start up trovino nel nostro territorio un ecosistema favorevole alla crescita, alla sperimentazione e allo sviluppo sostenibile”.

“Il programma IKIGAI, ideato e fortemente voluto da Fondazione Mps e rivolto all’accelerazione imprenditoriale, con particolare focus su quella giovanile, sta diventando sempre più un punto di riferimento per le startup early stage in Toscana e non solo nel territorio senese – ha dichiarato Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps - grazie anche alle varie partnership e accordi di collaborazione, come ad esempio quello con Regione Toscana. Promuovere e stimolare lo sviluppo imprenditoriale, specie tra i giovani, significa porre le basi per una crescita sostenibile dei nostri territori e delle nostre comunità”.

Domande e info su https://www.regione.toscana.it/-/progetto-ikigai-toscana-start-up.-riapertura-avviso-per-la-selezione-dei-team

Fonte: Regione Toscana