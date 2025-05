Il comandante Fabio Caciolli di Signa premiato alla Festa della Polizia Locale

Un attestato per i particolari meriti speciali di servizio. È questo l’encomio che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato stamani a Fabio Caciolli, comandante del Polizia Locale di Signa. La consegna, alla presenza del sindaco di Signa Giampiero Fossi, è avvenuta stamani al teatro Niccolini di Firenze, in occasione della cerimonia della Giornata della Polizia Locale.

“La Regione Toscana – ha spiegato il sindaco Fossi - istituendo la prima edizione di questa Giornata, ha sottolineato l’importanza della polizia locale che opera ogni giorno garantendo un contributo efficace alla sicurezza pubblica, tanto a livello locale quanto in un contesto più ampio di sistema di sicurezza regionale. Per la nostra Amministrazione comunale è stato un grande onore partecipare alla presenza del Comandante Caciolli che ha ricevuto un riconoscimento importante. Un vero e proprio tributo dopo oltre 40 anni di servizio all’interno del nostro Comando. Anni nei quali ha dimostrato grandissimo impegno, abnegazione assoluta, senso del dovere e pieno rispetto delle Istituzioni”.

Grato e soddisfatto il comandante Caciolli:”Il 1° marzo del 1984 marcai, per la prima volta, la cartolina iniziando il mio nuovo lavoro nel Comando che allora si trovava ospitato all’interno del Palazzo Comunale. In tutti questi anni la Polizia Locale è cresciuta, si è rafforzata, ha aumentato il proprio carico di lavoro e oggi, all’interno del nuovo Comando di via Santelli, recentemente inaugurato, riusciamo ad operare con maggior serenità, riservatezza e tranquillità. Sono dunque grato alla Regione Toscana e al presidente Eugenio Giani per l'attestato che mi è stato stamani consegnato giunto quasi al termine del mio lungo impegno all'interno del Comando di Signa dopo oltre quarant'anni di servizio e una lunga carriera professionale".

Fonte: Ufficio Stampa