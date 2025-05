Il "mistero" del lampione spento di via Ontraino 8 a Roffia

Ci sono problemi all'illuminazione pubblica in via Ontraino a Roffia, in particolar modo a fare le bizze è il lampione al civico numero 8 che da Pasqua di fatto non funziona, lasciando così un'ampia porzione di una strada di campagna al buio.

A segnalarlo è una residente del posto che lamenta "Ho parlato con assessori e impiegati di mezzo Comune ma non sono arrivata ad una risposta razionale" e che ad oggi non si sa quando tornerà la luce.

Contattato da Gonews.it, il Comune di San Miniato fa sapere che la questione è complessa ma ci si sta lavorando già da prima di Pasqua. A quanto pare, dopo che sono stati fatti alcuni lavori Enel in un'altra zona di San Miniato, si sarebbero verificati, sempre più spesso, dei cali di tensione alla linea di via Ontraino, causando così lo spegnimento di alcuni lampioni, non solo quello al civico 8. I tecnici comunali sarebbero intervenuti per ripristinare la tensione, ma dopo pochi giorni, complici forse anche le piogge o altri eventi esterni, a tensione veniva meno e si spegnevano. La soluzione definitiva, secondo il Comune, potrebbe essere rifare ex novo tutta la linea elettrica che comanda i lampioni, ma sarebbe troppo oneroso. Così si sta studiando una soluzione diversa, come un sistema di bypass per aggirare il problema senza dover smantellare e rifare la linea.

Notizie correlate