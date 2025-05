In tre a processo per il corriere che scomparve sull'Amiata

In tre a processo davanti alla corte di assise di Grosseto per la morte di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni residente ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, che il 22 maggio 2024 scomparve nella zona dell'Amiata mentre stava trasportando un carico di borse Gucci da 500mila euro. Il corpo senza vita fu ritrovato il 26 giugno, nei pressi di Arcidosso. I tre saranno processati per rapina, incendio doloso, omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo quanto ricostruito delle indagini, Del Rio venne rapinato e poi rapito e portato in località Case Sallustri dove venne nascosto e poi ucciso. Da quanto emerso la morte fu causata da strangolamento e il corpo fu gettato in un pozzo nella villa dove i tre si erano rifugiati e che avevano nella loro disponibilità. Al momento della scomparsa, scattò la denuncia del padre e seguirono settimane di ricerche fino a che, grazie a video e intercettazioni, gli investigatori dei carabinieri coordinati dai pm concentrarono le loro attenzioni sui tre, ora a processo.

