Infortunio a Marina di Carrara, grave marinaio colpito da una fune

Infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Marina di Carrara dove un giovane marinaio, di 27 anni, è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una fune in tensione. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto sono subito intervenute un'ambulanza e la Capitaneria di Porto. L'uomo, di origine tunisina, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Massa. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte del Dipartimento prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl Toscana nord ovest ma, secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla schiena da una grossa fune d'ormeggio in tensione e improvvisamente staccatasi da una nave attraccata in porto.

Notizie correlate