La 4E del Fermi si aggiudica il concorso del Goethe-Institut per le scuole, Destinazione Beruf

Qual è il lavoro dei tuoi sogni e con quale percorso puoi raggiungere l’obiettivo? Oltre 500 tra alunni e alunne ha partecipato al concorso per raccontare in tedesco il lavoro che vorrebbero fare in futuro. Premiate le scuole di Empoli, Cremona e Nereto.

Nell’ambito del progetto PCTO Destinazione Beruf del Goethe-Institut, 30 classi in tutta Italia si sono interrogate sul proprio futuro lavorativo indagando percorsi, studi, competenze e opportunità legate al loro lavoro ideale.

In classe la ricerca ha aperto a studentesse e studenti il mondo delle professioni: quali sono i percorsi formativi per diventare allenatore? Di quali competenze trasversali necessita un’avvocatessa? Quanto incide sulla qualità della vita lo stress a cui è sottoposto un manager?

Il concorso indetto dall’istituto di cultura tedesco vuole avvicinare il mondo del lavoro alla scuola, dando gli strumenti necessari per analizzare a fondo una scelta lavorativa, indagando tutti quegli aspetti legati ad una professione che spesso restano sconosciuti ma che hanno un impatto decisivo sulla vita delle persone. Per farlo sono stati organizzati anche dei webinar di approfondimento con le tre componenti della giuria, Birgit Sascha, specialista Risorse Umane di Bosch, Emma Farnè, giornalista inviata di Rainews24 e Josephine Löffler, responsabile dell’ufficio di scambio giovanile italo-tedesco ViaVai. Le tre professioniste hanno messo a disposizione delle scuole le loro esperienze professionali, illustrando le sfide del mondo del lavoro e di come la conoscenza di una lingua straniera abbia fatto la differenza nel loro percorso.

A partecipare al concorso sono stati oltre 500 tra studenti e studentesse.

Questo l’ordine delle classi vincitrici:

Il primo posto se lo è aggiudicato la 4E dell’I.S.S.E. Enrico Fermi di Empoli.

La classe ha trasposto in una graphic novel alcune professioni che vorrebbe intraprendere in futuro. Una assistente di volo, un architetto, un osteopata, una stilista, una pianista e un attore sono i protagonisti di un racconto in cui destini personali e professioni si intrecciano diventando l’uno supporto dell’altro. Succede quindi che un architetto infortunato si affidi alle cure dall’ex compagno di scuola osteopata, o che una pianista al suo primo concerto scelga gli abiti disegnati dalla ex compagna ora diventata stilista. Studenti e studentesse sono stati premiati per la sceneggiatura, i dialoghi e i disegni del graphic novel.

Il secondo posto è andato alla 4D linguistico del Liceo Daniele Manin di Cremona.

L’originalità del loro progetto è stata quella di immaginare professioni che ancora non esistono ma che potrebbero diventare una realtà del futuro. Tra le professioni immaginate ci sono il facilitatore del sonno, colui o colei che ci aiutano a migliorare il riposo in termini di quantità e qualità, l’ingegnere extraterrestre, ovvero chi progetta insediamenti umani sul pianeta Marte e infine, chi hai il compito di valutare i testi scolastici, testandone la comprensione e la facilità di apprendimento. La classe ha inoltre creato una scultura per rappresentare il lavoro dell’ingegnere extraterrestre.

Il terzo posto va alla classe 4 D Linguistico dell’IISS G. Peano- C. Rosa di Nereto (TE)

Questa classe ha svolto un lavoro in più fasi. Ogni alunno e alunna ha fatto una descrizione dettagliata del proprio lavoro dei sogni, individuandone formazione, attività giornaliera, posto di lavoro, possibilità di carriera e altro. Dopo aver fatto una scrematura tra le tante professioni, sono state individuate come preferite veterinario/a e personal trainer. In conclusione, la classe ha scelto di concentrare la propria ricerca sul personal trainer con una foto interattiva che spiega ogni singola fase del percorso formativo e delle attività svolte da questa figura professionale.

Una menzione speciale per il “making of” è andato infine alle 4A e 4D dell’IIS Sella Aalto Lagrange di Torino.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri online, tutti i vincitori riceveranno un kit di gadget del Goethe-Institut.

Fonte: Ufficio Stampa

