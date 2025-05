Montespertoli, nuova viabilità nell’area del Polo della Salute

Il Comune di Montespertoli informa la cittadinanza che da lunedì 19 maggio le viabilità nei pressi del nuovo Polo della Salute del capoluogo subiranno variazioni definitive a seguito della realizzazione della nuova segnaletica, che prende il via da oggi, venerdì 16 maggio.

“Questa modifica della viabilità è propedeutica all’apertura della Casa di Comunità che è prevista per sabato 24 maggio. Invito i cittadini che percorrono queste vie a farlo con cautela e con attenzione visto che i cambiamenti saranno numerosi. L’obiettivo condiviso è quello di migliorare la viabilità dell’area visti I numerosi nuovi servizi che trovarenno sede in quella zona.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

L’Amministrazione Comunale informa dunque residenti e utenti della strada che nel corso di lunedì 19 maggio, progressivamente con la realizzazione della segnaletica, cambieranno numerosi sensi di marcia nella zona.

In particolare:

• in via Bini gli utenti possono solo salire verso via Taddeini;

•⁠ ⁠nel tratto di via Schiavone dopo l’intersezione con largo Verdiani e fino a via Suor Niccolina Anselmi gli utenti possono solo scendere verso via Suor Niccolina Anselmi, mentre rimane il doppio senso nel primo tratto tra via Taddeini e largo Verdiani per consentire l’ingresso e l’uscita dal parcheggio;

• la nuova via Dott. Valerio Piazzini, dove ha sede il nuovo Polo della Salute, sarà a doppio senso di marcia;

• via Suor Niccolina Anselmi è e resterà a doppio senso di marcia;

• il tratto di via Enrico Berlinguer che incrocia via Bini è e resterà a doppio senso di marcia, mentre quello che incrocia via Schiavone sarà a senso unico in ingresso in via Berlinguer;

• il tratto di via Schiavone compreso tra via Suor Niccolina Anselmi e via Montelupo, attualmente chiuso perché oggetto di lavori, sarà a doppio senso di marcia;

• nuovi stalli di sosta saranno disegnati in via Bini e in via Schiavone.

Si invita la cittadinanza a fare attenzione ai nuovi cambi di viabilità, procedendo con cautela nei giorni di realizzazione della segnaletica.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa