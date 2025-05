Nessuno resta indietro: Montemurlo rinnova l'impegno contro le discriminazioni di genere

“A Montemurlo nessuno resta indietro”: queste le parole che si leggono sul grande cartello, apposto ad una delle finestre del piano terra del municipio, che vogliono rinnovare l'impegno del Comune di Montemurlo contro ogni forma di discriminazione di genere. Domani, 17 maggio, ricorre infatti la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, finalizzata a promuovere, sensibilizzare e per contrastare i fenomeni di discriminazione in tutte le loro forme e l'assessorato e la Commissione Pari opportunità del Comune hanno promosso l'iniziativa per far sentire la propria voce.

«Anche quest'anno il Comune di Montemurlo, che già aderisce alla rete Ready (spazio di condivisione e interscambio di buone prassi finalizzate alla tutela dei Diritti Umani delle persone LGBT n.d.r), e la Commissione pari opportunità hanno voluto lanciare un messaggio di inclusione e di accoglienza in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia – dicono l'assessora Valentina Vespi e la presidente della Commissione pari opportunità, Amanda Ravagli - Un cartello con poche parole per ribadire l'impegno di Montemurlo nella costruzione di una comunità dove le differenze siano sempre una ricchezza e mai un problema». Inoltre, domani la piazza della Libertà sarà illuminata con i colori della bandiera arcobaleno.

Fonte: Ufficio Stampa

