Passa il Giro da Pisa, dj set di Federico Scavo su Ponte di Mezzo

In occasione del passaggio a Pisa della tappa del Giro d’Italia, previsto per martedì 20 maggio, il Comune di Pisa promuove un evento musicale aperto alla cittadinanza. L’iniziativa si svolgerà lunedì 19 maggio sul Ponte di Mezzo, con ingresso gratuito, e vedrà la presenza del deejay di fama internazionale Federico Scavo.

Attivo da oltre trent’anni nel panorama nazionale e internazionale, ha al suo attivo 2 dischi d’oro e 4 dischi di platino. È stato il primo remixer ufficiale dei Pink Floyd (con "Another Brick in the Wall") e ha collaborato con star mondiali come Snoop Dogg, Lady Gaga, Enrique Iglesias, Jovanotti, Ghali e Salmo. I suoi successi come Strump, Blow It, Funky Nassau, Balada, Parole Parole, Caminando, Caliente (feat. Roy Paci) vantano oltre 500 titoli in discografia e milioni di visualizzazioni.

L’evento inizierà alle ore 22.30 e terminerà alle ore 01.00. L’organizzazione artistica e il coordinamento dell’evento sono a cura di Glauco Ghelardoni.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi collaterali promossi dall’amministrazione comunale per accompagnare la presenza del Giro d’Italia in città, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e favorire la partecipazione della cittadinanza.

Modifiche al traffico.

Saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e il regolare afflusso di pubblico.

A partire dalle ore 18.00 del 19 maggio, e fino alle ore 01.00, il Ponte di Mezzo sarà chiuso al transito veicolare. Nella stessa fascia oraria Lungarno Pacinotti, nel tratto compreso tra piazza Carrara e piazza Garibaldi, sarà interdetto alla circolazione ordinaria. I veicoli muniti di autorizzazione ZTL potranno comunque transitare fino all’intersezione con via Curtatone e Montanara.

Dalle ore 21.00 alle ore 00.30 la chiusura al traffico sarà estesa anche al tratto di Lungarno Mediceo, tra piazza Garibaldi e piazza Cairoli. Nello stesso orario, sarà interdetto al transito anche Lungarno Galilei, dove saranno attuate modifiche temporanee alla viabilità: i veicoli già in sosta dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in piazza San Sepolcro per poi defluire su via delle Belle Donne. Saranno inoltre invertiti i sensi di marcia in piazza San Sepolcro e via Dal Borgo, temporaneamente abrogate le aree pedonali in via San Martino (tra vicolo del Moro e corso Italia) e in via Toselli (da corso Italia a via Garofani), e istituito il senso unico alternato su via Toselli, nel tratto tra via Garofani e via dell’Occhio.

Sempre dalle 21.00 alle 00.30, il tratto di Lungarno Gambacorti compreso tra piazza XX Settembre e via Toselli sarà chiuso al traffico. Infine, sul ponte della fortezza sarà istituito il senso unico di marcia con direzione sud-nord.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa