REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net: al via i corsi di formazione

La Rete REA.net - Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno è lieta di annunciare l'avvio del progetto "REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net", un'iniziativa dedicata alla promozione dell'educazione permanente dei cittadini maggiorenni e adulti residenti nel territorio della rete documentaria.

Grazie alla collaborazione delle tredici biblioteche aderenti alla Rete REA.net (Empoli capofila del progetto, a seguire Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci), verranno offerti corsi di formazione diversificati e mirati a soddisfare i fabbisogni del territorio.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” - Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi) per il triennio 2024-2026 (DD n. 1531 del 24.01.2025).

Il primo corso a partire sarà 'La pet therapy', in programma dal 28/05/2025 al 04/06/2025, dalle 17:00 alle 19:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” – via Cavour 36, Empoli (FI).

Per informazioni sui corsi (rintracciabili all’indirizzo http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/tutti-gli-eventi/1814-1-2-3-pronti-ad-imparare) è necessario rivolgersi al numero 0571 757948 oppure all’indirizzo segreteriareanet@comune.empoli.fi.it.

Per la pre-iscrizione ai corsi, invece, è necessario scrivere per email al seguente indirizzo realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it con oggetto: "CORSO (Titolo del corso) + Nome partecipante".

L’email dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso prescelto.

L’iscrizione sarà confermata tramite la compilazione del modulo firmato ricevuto e restituito all’indirizzo realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it.

Numero max. partecipanti: 10. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 5.

Il progetto si articola in diverse aree tematiche, tra cui:

- Competenze DIGITALE: 83 percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze DIGITALE dei cittadini.

- Competenze LINGUISTICHE: 45 percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze linguistiche.

- Competenze Trasversali e di Cittadinanza:

- 74 percorsi di LITERACY

- 61 percorsi di cittadinanza GLOBALIZZAZIONE

- 76 percorsi per il BENESSERE dei cittadini

Un'attenzione particolare sarà dedicata all'inclusione delle persone con disabilità, alla non discriminazione, alla promozione delle pari opportunità e della parità di genere, in linea con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Il programma completo è presente all’indirizzo http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/tutti-gli-eventi/1814-1-2-3-pronti-ad-imparare

Fonte: Ufficio Stampa