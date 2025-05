Successo per il primo evento politico di +Europa a San Giuliano Terme

Dopo la prima assemblea nazionale di +Europa svoltasi in data 12 e 13 aprile 2025 che ha visto l'elezione di Agnese Balducci come neo presidente dell'assemblea nazionale ha fatto seguito il primo evento di indirizzo politico del partito basato sull'intenzione di +Europa di voler proseguire da protagonista sulla strada del processo di integrazione europea.

Questo è stato sancito da un primo importante evento nazionale che si è svolto nei giorni scorsi presso il PalaTodisco di San Giuliano Terme e che ha visto la presenza di molti esponenti del partito tra cui il segretario nazionale di +Europa Riccardo Magi, e alcune delle maggiori forze federaliste europee tra cui Movimento Europeo di Pier Virgilio Dastoli, il Movimento Federalista Europeo di Roberto Castaldi e molte altre. In collegamento streaming c'erano Emma Bonino senatrice di +Europa e Sara Bertolli appena rientrata dall'India e presidente di Generazione Federalista Europea, oltre che Simone Marinai e Andrea Pertici, professori ordinari di diritto europeo all'Università di Pisa

"La serata si è articolata su due panel, Europa e Democrazia. Riguardo all'Europa si è parlato con tutti gli esperti del nostro continente e di ciò che serve fare perché i nostri 27 stati siano uniti e non frammentati come allo stato attuale" - continua Agnese Balducci neo presidente dell'assemblea nazionale di +Europa. Sotto il panel democrazia si è dato particolare rilievo al prossimo referendum dell'8 e 9 giugno riguardante il diritto di Cittadinanza, come primo diritto di democrazia. "+Europa - sottolinea Balducci - si siederà al tavolo con le maggiori forze federaliste e sottoscriverà un documento all'interno del quale c'è una linea politica condivisa volta a realizzare una federazione europea, che da troppo tempo manca", conclude Agnese Balducci

Fonte: Ufficio stampa