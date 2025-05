Tariffa corrispettiva, a Montelupo confermate agevolazione per utenze domestiche

Il Comune di Montelupo conferma il suo impegno a sostegno della famiglie stanziando risorse che integrano le agevolazioni ministeriali sulla Tariffa Corrispettiva (TARIC) per le utenze domestiche.

Il Governo con il Bonus Sociale per i rifiuti riconosce in automatico agevolazioni del 25% per tutti i nuclei familiari con Isee fino a 15.000 e che sale a 20.000 in caso di quattro figli.

L’amministrazione ha previsto di integrare tali risorse con uno stanziamento proprio al fine di mantenere invariate le agevolazioni previste per gli anni precedenti, che sono le seguenti:

Per tutti i nuclei familiari:

ISEE fino a 9.530 euro → riduzione del 75% su parte fissa e variabile (in aggiunta al bonus governo 25%);

ISEE da 9.530,01 a 10.000 euro → riduzione del 100% su entrambe le componenti;

ISEE da 10.000,01 a 15.000 euro → riduzione del 100% sulla parte variabile.

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico:

ISEE fino a 9.530 euro → riduzione del 75% su entrambe le componenti (oltre al bonus governativo del 25%);

ISEE da 9.530,01 a 10.000 euro → riduzione del 75% su entrambe le componenti (oltre al bonus governativo del 25%);

ISEE da 10.000,01 a 15.000 euro → riduzione del 75% sulla parte variabile (oltre al bonus governativo del 25%);

Inoltre, grazie alle novità introdotte dal Governo, i nuclei familiari con ISEE compreso tra 15.000 e 20.000 euro e più di quattro figli a carico possono beneficiare automaticamente di una riduzione del 25% sull’importo dovuto.

«In un momento complesso per le finanze pubbliche, l’impegno del Comune nel sostenere i cittadini rimane costante: abbiamo, infatti, deciso di mantenere invariate le agevolazioni comunali sui rifiuti per le utenze domestiche e di non intervenire sulle fasce Isee.

Riteniamo che questa scelta vada a sostegno delle famiglie e a integrazione della misura attuata dal Governo», afferma l’assessore al bilancio, Francesco Desii.

Le famiglie interessate alle agevolazioni comunali devono presentare domanda entro il 15 settembre utilizzando la modulistica presente sul sito del comune: www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa