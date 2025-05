Tnt Empoli, buona prova al memoria Matteucci

Efficace prova generale dei biancazzurri alla 'Simeone Camalich' di Livorno in occasione del 5° memorial 'Andrea Matteucci'. Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, infatti, lo stesso impianto sportivo ospiterà la XXXII edizione del meeting nazionale 'Città di Empoli' allestito dalla T.N.T., come nel recente passato, alla piscina olimpica del Centro federale livornese per problemi tecnico-organizzativi. Anche quest'anno la prestigiosa manifestazione annovera più di 1100 iscritti, in forza a oltre 40 società italiane. Gareggeranno molti atleti FINP.

Tornando alla scorsa rassegna labronica, i concorrenti del club presieduto da Sonia Sireci, si sono fatti onore. Anita Savino ha vinto i 200 farfalla, piazzandosi quinta sui 100 farfalla. Sul podio è pure salito Andrea Nania, argento nei 200 dorso e bronzo sui 100 dorso, nonché sesto nei 100 farfalla. Due medaglie di bronzo sono pervenute da Chiara Russetti nei 100 farfalla (ottava sui 50 farfalla) e da Gabriele Pagliai nei 200 dorso. Accesso in finale per Melania Doccini (settima nei 400 stile e ottava sui 50 stile); Leonardo Mancini (quarto nei 200 dorso) e Leonardo Andrea Doccini (settimo sui 200 stile). Hanno ben figurato Ginevra Barnini, Sirio Bartalucci, Stefano Borzellino, Carlotta Caruso, Domenico Cassiano, Vittoria Giovannetti, Ginevra Lavezzo, Lucia Russetti e Lavinia Savino.

Frattanto, a Calenzano, gli Esordienti della compagine empolese hanno partecipato al 10° trofeo 'Festa della mamma' guadagnando in totale 18 punti. Nella squadra degli 'A' si è contraddistinta Caterina Fabiani, oro sui 400 stile e quarta nei 200 dorso. Daria Mihaela Mare è giunta terza sui 100 rana e nei 200 rana. Positivo Diego Croccia sui 100 stile e nei 100 rana. In quella dei 'B', da segnalare le performance di Teresa Vivaldi sui 50 farfalla femminili e di Leonardo Faggioli nei 50 farfalla maschili.

Fonte: Tnt Empoli - Ufficio stampa

