Un ecografo palmare wireless per gli infermieri dell’ospedale dell’Annunziata. La donazione della Fratellanza Fiorentina

Un ecografo palmare wireless e un tablet wi-fi è stato donato dalla Fratellanza Fiorentina onlus alla Direzione Infermieristica della struttura di Gestione fiorentina sudest dell’ospedale dell’Annunziata. L’ecografo è formato da una sonda wireless e da un palmare dove vengono trasmesse le immagini ecografiche e da una comoda valigetta, che permette di traportare entrambi gli accessori. L’apparecchio avrà un doppio uso, in reparto all’Annunziata, e sul territorio. La comodità dell’ecografo wireless sta nelle ridotte dimensioni e peso, utile per le uscite sul territorio, ma anche per le sedute intra ospedaliere, garantendo quindi miglior portabilità e facilità d’uso. Dispositivi come l’ecografo donato, grazie alla lunga autonomia della batteria e all’assenza di cavi, non richiedono una presa di corrente e contribuiscono a ridurre il rischio di contaminazioni durante le procedure, aumentando così la sicurezza per pazienti e operatori.

Ieri la consegna è avvenuta alla presenza del Direttore di gestione sud est, Patrizia Grassi, del medico di Direzione sanitaria, Federica Furlan e del gruppo Picc team, il gruppo specializzato di infermieri esperti che si occupa di gestione, inserimento e monitoraggio dei cateteri Picc, con Aurora Mori, Francesco Taddeucci, Sonia Marziali, Tiziana Cavaliere e come infermiere referente del gruppo Picc, Emanuele Sorelli. Per la Fratellanza Fiorentina c’era il presidente, Lorenzo Migliozzi.

Un ringraziamento sentito alla Fratellanza Fiorentina è arrivato da tutto l’ospedale per conto della Direttrice Infermieristica fiorentina sudest dell’ospedale dell’Annunziata, Patrizia Grassi. L’apprezzamento è stato rinnovato al presidente dell’associazione, Lorenzo Migliozzi, da parte di tutti i presenti.

Fonte: Ausl Toscana Centro

