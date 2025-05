Una corsa a Firenze per tener viva la memoria di Michela Noli

Una corsa per ricordare, per testimoniare, per agire. Domenica 18 maggio Firenze ospita l’ottava edizione di Corri per Michela, manifestazione non competitiva nata per tenere viva la memoria di Michela Noli e rinnovare l’impegno contro la violenza di genere. Un appuntamento che unisce sport, partecipazione civile e sostegno concreto a chi affronta situazioni di violenza domestica e relazionale.

L’iniziativa si terrà nel Quartiere 4, con partenza e arrivo al Giardino Michela Noli in via Torcicoda. L’accoglienza dei partecipanti è prevista dalle 8.30, mentre lo start ufficiale sarà alle 9.30. Due i percorsi previsti: una corsa di 7 km e una camminata ludico-motoria da 5 km, pensata per famiglie e persone di ogni età.

L’iscrizione prevede un contributo di 10 euro per la corsa non competitiva (con prezzo agevolato ai tesserati Uisp di € 8,00) e 8 euro per i camminatori: l’intero incasso sarà devoluto ad Artemisia, centro attivo sul territorio nell’accoglienza e sostegno di donne, bambine e bambini che hanno vissuto esperienze di violenza. Inoltre, grazie al supporto di KLM Royal Dutch Airlines, il primo classificato maschile e la prima classificata femminile della corsa riceveranno in premio un biglietto andata e ritorno in classe economy per Amsterdam.

È possibile registrarsi anticipatamente inviando una email a info@gsletorrifirenze.it entro le ore 22 di venerdì 16 maggio, oppure direttamente in loco il giorno dell’evento, fino a mezz’ora prima della partenza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.corripermichela.it

Ideato nell’ambito del progetto “Per Michela”, attivo dal 2017, l’evento rappresenta un momento centrale di un programma di attività che si svolgono nel corso dell’anno: incontri, laboratori e percorsi di sensibilizzazione per favorire una cultura del rispetto e dell’autonomia femminile.

“Corri per Michela rappresenta un momento di partecipazione autentica e condivisione civica, un gesto semplice ma potente – commenta Toscana Aeroporti –. È un’occasione per ribadire il nostro impegno a favore di una cultura del rispetto e per sostenere chi opera ogni giorno contro la violenza alle donne. Crediamo che iniziative come questa possano contribuire a rafforzare la consapevolezza collettiva e a promuovere un cambiamento concreto nella società.”

L’evento è promosso dal Gruppo Sportivo Le Torri, con il supporto di UISP Firenze, e realizzato in collaborazione con Toscana Aeroporti, Regione Toscana, Comune di Firenze e Quartiere 4. Un sentito ringraziamento va a tutti i partner che sostengono da anni questa iniziativa: Thales, Heaven avena, Comaco Alimentare, McDonald’s, La Fama pasticceria, e I Miei Scatti di Corsa, oltre naturalmente ad Artemisia, cuore pulsante del progetto.