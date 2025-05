Valdisieve, Alia interviene per recuperare rifiuti abbandonati

Alia Multiutility conferma e potenzia le attività di recupero dei rifiuti abbandonati nei territori comunali di Pelago, Pontassieve e Reggello. L’intervento, svolto in stretto coordinamento con le amministrazioni comunali interessate, si inserisce nel quadro delle attività ordinarie e straordinarie messe in campo dall’azienda per garantire il decoro urbano e la tutela ambientale.

Negli ultimi giorni, in particolare, si è reso necessario un rafforzamento degli interventi per recuperare alcune situazioni rimaste in sospeso nelle scorse settimane, anche a causa dell’eccezionale impegno di uomini e mezzi richiesto dalle operazioni di raccolta dei rifiuti alluvionali nei territori colpiti.

A partire da questo fine settimana, è previsto il rafforzamento delle squadre operative impegnate nei servizi di rimozione degli abbandoni non pericolosi, con l’impiego mirato di ulteriori risorse, che saranno temporaneamente dedicate a queste attività. Gli interventi programmati permetteranno di completare, entro la fine della prossima settimana, la rimozione della quasi totalità dei materiali già segnalati, con l’eccezione dei casi che richiedono caratterizzazione specifica o gestione in quanto rifiuti pericolosi (come l’amianto), per i quali sono previste tempistiche e modalità differenti.

Nel complesso, le segnalazioni attive nei tre comuni riguardano prevalentemente rifiuti da attività edilizia e ingombranti, per un totale di 42 situazioni in fase di lavorazione. I materiali più frequentemente abbandonati risultano essere cartongesso, carta catramata e residui da demolizione, tutti gestibili con mezzi e modalità standard.

Dunque, ancora maggiore impegno e sempre più energie in campo per combattere comportamenti incivili che configurano un reato ambientale che preveda una ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Ogni abbandono viene infatti segnalato da Alia alla Polizia Municipale per i provvedimenti del caso.

Alia ricorda a tutti i cittadini che è attivo Aliapp, l'app gratuita che consente di collaborare in modo semplice ed efficace alla cura del territorio e alla segnalazione dei rifiuti abbandonati. Utilizzando lo smartphone, è possibile fotografare l’abbandono, geolocalizzarne automaticamente la posizione e inviare la segnalazione direttamente alla control room di Alia.

Ogni segnalazione viene tracciata e presa in carico dagli operatori, che programmano l’intervento secondo priorità e tipologia del materiale. Aliapp rappresenta uno strumento fondamentale per attivare un presidio diffuso e partecipato, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente e alla tempestività degli interventi.

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti è una responsabilità condivisa tra istituzioni, aziende e cittadini. Con l’impegno congiunto e l’utilizzo delle tecnologie disponibili, è possibile rendere i territori sempre più curati e vivibili.

