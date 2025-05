A Palazzo Grifoni la X Giornata di studi del Centro dedicato al Tardo Medioevo

Importante iniziativa del Centro Studi Tardo Medioevo che promuove, per il 22 Maggio 2025, a Palazzo Grifoni, con inizio alle ore 10.00, la X Giornata di Studi sul tema “Arte e devozione privata nell’Europa dei secoli XIV-XVII”, che vedrà la partecipazione, in qualità di Relatori, di Professori provenienti da varie Università italiane, da Padova a Roma, da Firenze a Siena e di vari studenti universitari. L’iniziativa è stata preparata da due conferenze con gli iscritti all’Università del tempo libero, incontri molto partecipati, tenuti dai Professori Francesco Salvestrini, Isabella Gagliardi dell’Università di Firenze e dal Prof: Michele Pellegrini dell’Università di Siena, che sono anche i coordinatori della Giornata di Studi. Il Centro continua così la sua opera di diffusione della ricerca storica su un periodo che ha visto la città di San Miniato stessa al centro di importanti eventi non solo di carattere politico, ma anche culturale e religioso.

Il 31 Maggio 2025, infatti, in collaborazione con l’IT “Cattaneo di San Miniato” saranno presentati anche i lavori degli studenti sul Progetto “A scuola d’Archivio” che, con il supporto dell’Archivio storico di San Miniato, hanno potuto consultare documenti relativi alla città di San Miniato nel periodo della formazione dello Stato Regionale. Il Centro Studi mantiene così un forte impegno nella costruzione di reti collaborative con tutte le Istituzioni samminiatesi con iniziative che vedono la Fondazione CRSM come polo culturale cui fare riferimento e alla quale vanno i più sinceri ringraziamenti da estendere al Ministero della Cultura, al Comune di San Miniato, a Crédit Agricole, alla Fondazione Mario Marianelli che, con il loro sostegno, danno un apporto insostituibile all’attività culturale del Centro Studi Tardo Medio Evo.

Fonte: Centro Studi Tardo Medioevo