Avis Toscana: +41% di donne nel consiglio direttivo. Alla guida confermata Claudia Firenze

Avis Toscana ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo e ha confermato alla presidenza Claudia Firenze, alla quale è stato affidato un secondo mandato per il quadriennio 2025–2028. Una rielezione che si accompagna a un segnale forte sul fronte della rappresentanza: è cresciuta sensibilmente la presenza femminile, passata dal 26% della precedente consiliatura all’attuale 41%, e sono new entry quasi la metà dei membri del Consiglio.

“Proseguire questo percorso alla guida di Avis Toscana è per me un grande onore. Affronteremo le sfide dei prossimi anni con entusiasmo e senso di responsabilità, valorizzando le competenze, l’ascolto e la partecipazione attiva di tutti - dice la presidente Claudia Firenze -. La crescita della componente femminile nel consiglio è un segnale importante: non solo per la parità di genere, ma perché arricchisce la nostra visione e rafforza l’identità dell’associazione. Un mese fa all’assemblea di Chianciano abbiamo presentato una proposta di ‘Manifesto sulla Parità di Genere nel Terzo Settore’, che contiene alcuni consigli sulle buone pratiche da seguire e anche su quelle cattive da evitare. In questo senso, l’allargamento della presenza femminile è un impegno per oggi e per il futuro”.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da 39 membri, di cui 16 donne (41%) e 4 giovani under 35 (10,3%). Le donne rappresentano un terzo anche degli altri organi statutari: 1 su 3 sia nell’Organo di Controllo che nel Collegio dei Probiviri.

Ecco tutti i nomi del Consiglio Direttivo:

Carlotta Aragona, Mario Amorfini, Alberto Andolfi, Alessandro Balloni, Barbara Boccardi, Roberto Buffoni, Nicola Caladriello, Cecilia Carmassi, Paolo Chianese, Marco Dainelli, Renato De Michieli Vitturi, Rosalia Di Renzo, Antonio Di Vittorio, Francesco Maria Farchica, Claudia Firenze, Silvana Gabiccini, Mario Gilardi, Gabriele Giommetti, Antonio Guida, Tiziana Lazzurri, Luciano Franchi, Paolo Mammolotti, Isa Mancini, Lucian Martisca, Patrizia Mistificato, Francesco Nocchi, Silvia Nofri, Filippo Omoboni, Greta Pieracci, Lorenza Pucci, Roberta Pasquini, Luisa Rosini, Maurizio Rossetti, Carlo Sestini, Marta Silvestre, Alice Simonetti, Marco Tofani, Igli Zannerini, Amedeo Zappi

Il programma di mandato 2025–2028 di Claudia Firenze si articola in cinque linee guida strategiche: promuovere il coinvolgimento delle nuove generazioni, rafforzare la formazione interna, innovare la comunicazione, potenziare il coordinamento tra i diversi livelli associativi e valorizzare la comunità del dono con attenzione ai bisogni territoriali e alla sostenibilità del sistema trasfusionale.

“Vogliamo costruire un’associazione in cui ciascuno si senta parte attiva e protagonista – continua Firenze – per farlo serve una governance capace di ascoltare, includere e innovare, nel rispetto dei valori fondanti di Avis e con uno sguardo sempre rivolto al futuro”.

Fonte: Avis Toscana