Centri estivi 2025 a Cerreto Guidi, al via le iscrizioni

Il Comune di Cerreto Guidi proporrà anche per l’estate 2025, nei mesi di giugno e luglio, centri ed attività per bambini e ragazzi.

“Ci siamo impegnati molto, anche economicamente - dichiara il Sindaco Simona Rossetti - per l’organizzazione dei prossimi centri estivi, consapevoli che si tratta di un servizio importante e sempre più richiesto. Il nostro obiettivo è quello di offrire alle famiglie un servizio adeguato per la ricreazione e l’educazione dei bambini garantendo inoltre un’opportuna conciliazione dei tempi lavoro-famiglia”.

DATE e ORARI DI SVOLGIMENTO - I centri estivi si svolgeranno nelle seguenti date:

- dal 16 al 27 giugno presso la scuola Primaria di Stabbia, solo per i bambini e i ragazzi che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano frequentato la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado. Non è previsto il servizio scuola bus.

- dal 1° al 25 luglio presso le scuole di Bassa, Stabbia, Lazzeretto e San Zio, per i bambini e i ragazzi che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano frequentato la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado, fino ad un massimo di 225 fra bambini e ragazzi. Quest’anno non è prevista la sede della scuola di Cerreto Guidi a causa dei lavori iniziati per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e pertanto i bambini residenti a Cerreto Guidi capoluogo si potranno iscrivere solo alla sede di Bassa (in questo caso verrà garantito il servizio di scuola bus).

Il servizio di scuola bus è previsto, a parte l’eccezione indicata, solo per i bambini e i ragazzi che frequentano il centro estivo situato nella propria frazione di residenza e per chi sceglie come centro estivo la scuola frequentata durante l’anno scolastico e sarà effettuato soltanto per il mese di luglio(dal 1° al 25). Il servizio mensa è invece previsto per tutto il periodo (dal 16 giugno al 25 luglio).

La conferma delle sedi di svolgimento sarà comunicata successivamente, in base alla fascia di età e al numero di iscritti, mentre la sede del centro estivo sarà attivata con un minimo di 10 iscritti.

I Centri estivi si svolgono nella fascia oraria compresa fra le ore 8,00 e le ore 17,00, (non è previsto l’ingresso anticipato), con la possibilità di scegliere le settimane desiderate.

ISCRIZIONI - Dal 17 al 31 maggio 2025, è possibile effettuare la richiesta di iscrizione per i centri estivi 2025 organizzati dal Comune di Cerreto Guidi.

Per inviare la richiesta di iscrizione è necessario, autenticandosi con l’identità digitale SPID, collegarsi al seguente link: https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php

L’assegnazione al centro estivo viene effettuata in ordine di protocollo.

ATTIVITA’ - I centri estivi prevedono lo svolgimento di attività laboratoriali, ludiche, motorio/sportive, compiti per le vacanze, uscite in ambienti naturali e nel contesto rurale. Il programma dettagliato verrà consegnato ai genitori prima dell’inizio delle attività.

Detto che le tariffe vengono calcolate in base all’ISEE, si ricorda che per tutte le informazioni sui Centri estivi, è possibile prendere visione della documentazione presente sul sito ufficiale del Comune di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

