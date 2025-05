Classe 1975 di Vinci a cena quarant'anni dopo la quinta elementare: anche la maestra presente all'appello

Si sono ritrovati quarant'anni dopo, riavvolgendo il nastro ai giorni in cui condividevano i banchi di scuola, con tanto di appello della maestra come allora. Serata all'insegna dei ricordi e dell'allegria per gli ex studenti e studentesse del 1975 della quinta elementare della scuola Galileo Galilei di Vinci. Quasi al completo, la classe si è nuovamente riunita il 15 maggio scorso ad una cena all'agriturismo La Burra, grazie ad un'idea nata per caso.

Tutto è partito da una chat creata proprio per vedersi e alla reunion "è stata anche contattata una delle maestre di allora, Ughetta Bellini, che è stata felice di partecipare", racconta una ex studentessa. Ben 19 gli alunni di un tempo che hanno partecipato: "Massimiliano Baffini, Fausto Berni, Linda Bianconi, Greta Brogi, Fabio Bruni, Andrea Cusin, Marta Degl'Innocenti, Consuelo Faenzi, Marco Ferretti, Moira Giacomelli, Fausto Lucarelli, Andrea Mazzantini, Claudio Mazzoli, David Morlandi, Paolo Neri, Serena Panicacci, Simona Pasquinucci, Mosè Torrigiani e Ilaria Zingoni. La maggior parte di loro abita ancora a Vinci, ma alcuni si sono trasferiti in altre città e non si erano più rivisti. L’emozione di stare di nuovo insieme è stata tanta e anche se sono trascorsi quasi 40 anni dall’esame di quinta elementare, è bastato poco per riscoprire quell’intesa e affiatamento di allora. Una serata trascorsa piacevolmente, ricordando episodi accaduti tra i banchi durante le lezioni". E, come da tradizione, la maestra Ughetta ha fatto "l’appello" di quello che era allora il registro di classe, interrogando in maniera simpatica su cosa gli studenti avessero fatto nella vita: dal successivo percorso scolastico, la famiglia, dove abitano e se fosse già arrivato il traguardo per i 50 di età. "Tutti gli alunni infatti sono nati nel 1975 e quest’anno è il fatidico anno del mezzo secolo. Durante la serata è stata ricordata l’altra maestra, Fiorenza Mazzoli, che è venuta a mancare circa 30 anni fa. La serata si è conclusa con brindisi e abbracci, con la promessa di ritrovarsi presto".

