Concerti al via al parco di Serravalle di Empoli: prima data "Discoverland"

Si parte. La stagione musicale e non solo, al parco di Serravalle di Empoli, entra nel vivo. Domani, domenica 18 maggio 2025, dalle 16.30, sarà “Discoverland” con Pier Cortese e Roberto Angelini: la prima data dei concerti in programma nei mesi di maggio e giugno. A fare gli onori di casa, Viola Bologna, in arte Violet.

GLI ARTISTI - Pier Cortese, classe ’77, di Roma è un musicista, autore, arrangiatore e produttore artistico. Riceve fin dall’esordio prestigiosi riconoscimenti: il premio “Mia Martini” come miglior disco d’ esordio, il premio “Musicultura” con la canzone “Il Basilico” e il “Giffoni Festival Music” con la canzone “Il Clown”. Pubblica due album solisti con Universal Music, Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, collabora con i Planet Funk e affascinato dalla sperimentazione, è autore di progetti che partono dalla musica e arrivano all’uso delle nuove tecnologie. Il 7 marzo 2023 esce l’EP “Sottopelle”, contenuto nell’ultimo romanzo di Chiara Gamberale, “I fratelli Mezzaluna”, edito da Salani.

Roberto Angelini, classe ’75, nel 2001 debutta come cantautore con l’album “Il Signor Domani” (Virgin), partecipando a Sanremo Giovani e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”. Nel 2003 pubblica l’album “Angelini” (EMI), contenente le hit “GattoMatto” e “La Gioia del Risveglio”, che lo fa conoscere al grande pubblico. Collabora con Fabi, Silvestri, Gazzè, Planet Funk, Fabrizio Moro, Emma Marrone e Orchestraccia. Nascono vari progetti paralleli. I più fortunati e longevi sono “Discoverland”. È produttore, co-produttore, autore, compositore.

Viola Bologna, in arte Violet, è una cantautrice livornese, classe 2000, partecipante e semifinalista a "The Voice" con Morgan dei Bluvertigo. Abituata ad esibirsi sui palchi sin da piccola, dal 2021 Violet fa anche Busking in varie città d'Italia (Napoli, Roma eccetera) e partecipa a vari Busker festival fino a ritrovarsi come spalla, in live concert, con artisti come Nada e Piotta. I suoi brani risiedono comodamente nella categoria Pop, ma con influenze evidenti di vari generi, a seconda dell’esigenza comunicativa dell’artista. Per quanto riguarda i testi, sono diretti, reali e vulnerabili, passando da immagini creepy a mondi narrativi mitologici e fantastici. Spesso parla della propria evoluzione come essere umano sulla terra e delle difficoltà da lei incontrate.

IL PROGETTO - “Discoverland” nasce con l’obiettivo di rileggere, attraverso una prospettiva unica e originale, brani di artisti italiani e stranieri che hanno fatto la storia. La prima fase del progetto è stata concentrata sul riutilizzo di opere musicali esistenti come materia prima per affascinanti esperimenti sonori, la seconda fase, che è culminata con la pubblicazione del nuovo album a settembre 2024 e il successivo tour, ha presentato esclusivamente brani inediti.

Il primo capitolo, intitolato “Discoverland” e pubblicato nel 2012, è un gioco di fantasia, ricerca e paradosso. Le reinterpretazioni offrono incontri suggestivi e surreali tra nomi come Bjork e i Kings of Convenience, o Ben Harper e De André. Le canzoni vengono riviste in modi sorprendenti: “Via con me” di Paolo Conte si ritrova nelle gelide e dilatate terre dei Sigur Rós, “Music” di Madonna nel caldo brasile della bossanova, “I Feel Good” di James Brown diventa una ballad e “Get up stand up” di Bob Marley si arricchisce di irresistibili sfumature hawaiane.

Tra il 2012 e il 2014, Pier Cortese e Roberto Angelini accompagnano, supportati da un terzo elemento, la presentazione del disco “Ecco” di Niccolò Fabi, condividendo il palco con i Kings of Convenience a Lecce e suonando con successo lungo tutta la penisola.

Il secondo disco “Drugstore”, del 2016, continua questo gioco: otto indimenticabili pezzi della disco music, del rock e del pop vengono completamente rimaneggiati e vengono accompagnati da un brano originale, “Il pusher”, firmato da Pier Cortese e Leo Pari. Cortese e Angelini prendono ciascun brano e lo trascinano all’interno di un ranch, trasformandolo attraverso i toni caldi e impastati di un Texas da immaginario cinematografico. “Drugstore” è un ipermercato di elementi musicali sconvolto da un tornado: ogni parte ha perso la sua funzione e ne ha acquisita una nuova. Nulla è al suo posto, ma tutto è terribilmente affascinante.

LE ALTRE DATE DELLA PROGRAMMAZIONE - La programmazione continua sabato 24 maggio con Connessioni Sonore; venerdì 30 maggio, con il concerto di Federico Poggipollini and the Crumars e apertura di Andrea Brunini e Centherbe. Per chiudere in bellezza, lunedì 2 giugno, con Cecco e Cipo.

Gli eventi sono stati promossi dall’associazione Jump Live, in collaborazione con cooperativa sociale Sintesi Minerva, l’associazione culturale Sète e patrocinati dal Comune di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa

