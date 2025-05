Controlli della polizia a Firenze e nell'Empolese, un arresto per spaccio

Oltre cento persone identificate e un arresto per possesso di droga. Questo il bilancio degli ultimi controlli straordinari sul territorio di Firenze della polizia che, questa settimana, hanno interessato soprattutto le zone centrali della città, Piazza Stazione, via Maso Finiguerra, via Fiume, via Alamanni, via Palazzuolo, via Nazionale, via Guelfa, via Faenza, Largo Alinari, Piazza Indipendenza, Porta al Prato, via della Cernaia, Fortezza da Basso, Piazza Leopoldo e zone limitrofe. Nel corso delle attività, che ha visto un impiego straordinario di equipaggi per la prevenzione dei reati, oltre alle persone identificate un soggetto è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: a suo carico sono stati sequestrati 10 grammi di cocaina e 205 euro. Sequestrati inoltre 54 grammi di hashish a carico di ignoti. Proseguono anche i controlli di natura amministrativa. Questa settimana è stata controllata una struttura ricettiva in via Valdegola.

I controlli hanno interessato anche il comune di Empoli e Castelfiorentino. A Empoli, il 15 maggio scorso, è scattata la sospensione della licenza per dieci giorni ad un locale. A Castelfiorentino, invece, l’attività straordinaria di controllo del territorio ha interessato le aree circostanti la stazione ferroviaria, via Cosimo Ridolfi, via Garibaldi, via Agostino Testaferrata, via della Costituente, piazza Antonio Gramsci, via XX Settembre, via XXIV Maggio e via Matteotti, dove circa 60 persone sono state identificate e 2 esercizi pubblici controllati.