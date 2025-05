Delegazione di Comuni toscani a Bruxelles, presente anche Marco Cordone

C'è soddisfazione negli ambienti leghisti di Fucecchio e non solo, per la partecipazione di Marco Cordone in qualità di Vicepresidente della Federazione Toscana AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), alla visita che una rappresentanza di Comuni toscani guidata da Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana/Presidente della Federazione Toscana AICCRE/Vicepresidente della delegazione italiana presso il Comitato europeo delle Regioni, ha effettuato in questi giorni al Parlamento Europeo.

In una serie di incontri presso gli Uffici della Regione Toscana a Bruxelles si è parlato molto di politiche di coesione attuali e future, spostandosi poi presso il Parlamento Europeo per incontrare gli Europarlamentari Susanna Ceccardi (Patrioti per l'Europa), Pina Picierno (Vicepresidente del Parlamento Europeo), Francesco Torselli (Partito dei Conservatori e Riformisti Europei) e Dario Nardella (Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici). In merito, Marco Cordone ha dichiarato: "Per quanto riguarda le politiche di coesione e dei fondi europei, a Bruxelles bisognerebbe implementare il ruolo dei Comuni attraverso una burocrazia di accesso più semplice alle varie tipologie di finanziamento e con un ruolo più incisivo nel processo decisionale europeo".

Fonte: Lega Fucecchio

