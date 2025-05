Estate Montaionese 2025: tutto pronto per il lungo cartellone eventi tra maggio e settembre

È tutto pronto per l’inizio della stagione degli eventi che compongono il programma dell’Estate Montaionese 2025, la rassegna che ogni anno propone iniziative di vario genere che si svolgono all’aperto nelle vie e piazze del centro e nelle frazioni del paese da maggio a settembre.

Il calendario è sempre molto ricco: concerti, manifestazioni enogastronomiche, mercatini di prodotti tipici ogni venerdì per le vie del centro e di antiquariato il primo martedì del mese, festival musicali, passeggiate tra la natura, visite guidate, cinema, spettacoli per bambini e tanto altro.

Il centro storico di Montaione, con il suo centro commerciale naturale, costituisce la scenografia ideale per gli eventi che si terranno nelle piazze e nelle vie del borgo medievale, inserito da alcuni anni nei Borghi più belli d’Italia. L’Estate Montaionese 2025 non si limita al centro, e conferma il ruolo della Gerusalemme di San Vivaldo all’interno del programma, dove sono incluse anche tutte le iniziative proposte dalle associazioni del territorio (Borgoalto CCN, Misericordia, Auser,AVIS, Filarmonica G. Donizetti, Confesercenti, Parrocchia dei SS. Jacopo e Filippo).

"Sono veramente molto lieto di presentare il programma di quest'anno dell'Estate Montaionese - dice il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi, "è il risultato di un lavoro corale che vede coinvolta l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio, per riunire in un'unica rassegna delle proposte di ottima qualità che ogni anno registrano una folta partecipazione di cittadini e turisti. Quest'anno la comunicazione inaugura una nuova veste con l'immagine di un artista locale che ha realizzato lo sfondo per manifesti e locandine, ha iniziato Giuliano Giuggioli, che ringrazio, ma nei prossimi anni verranno coinvolti altri pittori per rinnovare continuamente l'immagine."

Vengono confermati gli appuntamenti ormai consolidati, come la collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, che vede una nuova edizione di Anabasis a San Vivaldo, la residenza artistica di un gruppo di studenti, e MArte in centro con gli artisti nel borgo, per i quali è prevista una conclusione domenica 1 giugno con le mostre finali delle opere realizzate.

Una novità da sottolineare quest’anno è l’adesione alla Merenda nell’Oliveta, evento promosso dall’Associazione Nazionale della Città dell’Olio, che vede a Montaione 2 appuntamenti, il 17 maggio e il 7 giugno, 2 pomeriggi con degustazioni guidate di olio extra-vergine di oliva, meditazione sensoriale e approfondimenti sul tema.

Tra le iniziative più importanti ricordiamo:

CLASSICA, pomeriggi musicali a San Vivaldo. Rassegna di musica classica giunta alla XXX edizione, che propone concerti della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana nella scenografia naturale delle cappelle della Gerusalemme di Toscana nelle prime tre domeniche di luglio.

Il XVI FESTIVAL DELLA MUSICA SUONATA: rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani, che ne cura la direzione artistica, con i concerti che si terranno nelle caratteristiche piazze del centro storico di Montaione il martedì sera in agosto.

IL PAESAGGIO RITROVATO 2025: rassegna di escursioni gratuite alla scoperta delle bellezze naturalistiche presenti a Montaione e dintorni con una guida ambientale professionale.

VISITE NOTTURNE ALLA GERUSALEMME DI SAN VIVALDO: a partire dal 18 giugno fino al 10 settembre dalle ore 21 fino alle ore 23 si terranno le visite guidate notturne alle cappelle della Gerusalemme di San Vivaldo.

LA NOTTE ROMANTICA: il 21 giugno con un concerto del Trio Radio Marelli viene proposto un evento promosso dall’Associazione dei Borghi più belli d’Italia dedicato all’amore e al romanticismo.

Molti gli eventi proposti dalle associazioni del territorio, tra cui spiccano:

MERCATINI DI ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI con orario prolungato fino a sera nei venerdì da giugno a settembre;

MERCATINI SERALI DEL RIUSO E ANTIQUARIATO il primo martedì del mese da maggio a settembre;

CICCIA E VINO: appuntamento enogastronomico nel centro storico di Montaione con carne alla brace e vino locale il 3 agosto;

L’elenco dettagliato è molto ricco e il programma completo è consultabile sul sito www.montaioneintuscany.it con tutti gli aggiornamenti.

Informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche tel. 0571699255 email: turismo@comune.montaione.fi.it

Fonte: Comune di Montaione