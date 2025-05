FdI Certaldo sul sopralluogo alla "Torre dei Lucardesi": "Nostre richieste sistematicamente eluse"

Sono passati ormai tre mesi dalla richiesta di sopralluogo presso la "Torre dei Lucardesi" avanzata lo scorso 24 febbraio dai consiglieri di FDI in Consiglio Comunale a Certaldo Lucia Masini e Riccardo Borghini e, ad oggi, nessuna risposta è pervenuta da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli esponenti del partito esprimono per questo il loro disappunto prendendo in considerazione l'ipotesi di rivolgersi al Prefetto. "In questo modo - esordiscono - viene meno il rispetto dei ruoli e il diritto di iniziativa dei consiglieri viene chiaramente calpestato. Non siamo più disposti a tollerare un simile atteggiamento e l'arroganza con la quale vengono sistematicamente eluse le nostre richieste e le nostre iniziative.

Non c'è nessuna ragione che possa aver impedito all'Amministrazione di prendere in esame i nostri quesiti se non quello spirito superficiale e partigiano che impedisce di vedere il buono al di là del proprio recinto di consenso. Le nostre iniziative dovrebbero servire da stimolo e da contributo per il miglioramento della vita nella nostra comunità ma nella maggior parte dei casi alle nostre interrogazioni è seguito un atteggiamento evasivo da parte dell'Amministrazione Comunale che pare non abbia alcuna intenzione di ascoltare e valutare le proposte e i contributi che non provengono dai banchi del governo cittadino. È appunto il caso di una delle nostre ultime richieste: un sopralluogo presso la "Torre dei Lucardesi", un edificio storico di proprietà del Comune di Certaldo, attualmente in stato di semi abbandono, al fine di valutare la possibilità di interventi volti alla messa in sicurezza e alla valorizzazione di un edificio il cui valore architettonico e artistico andrebbe ad arricchire notevolmente l'offerta turistico - culturale del Castello di Certaldo.

Nella ferma convinzione che un atteggiamento dialogante e conciliatorio debba fare da guida alla nostra azione politica - concludono i due consiglieri - esortiamo e impegnamo l'Amministrazione Comunale a prendere in considerazione il prima possibile le nostre ultime interrogazioni e le nostre richieste fra cui poter fare un sopralluogo alla Torre dei Lucardesi. In assenza di tali, doverose ed auspicabili misure, ci vedremo costretti ad interpellare il Prefetto di competenza al fine di poter esercitare adeguatamente il nostro ruolo di consiglieri e di far rispettare il diritto di tutti i cittadini che hanno votato FDI di venire degnamente rappresentati all' interno del Consiglio cittadino".

Fonte: Fratelli d'Italia - Certaldo

