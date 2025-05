Firenze: contratto global service da 38 milioni per manutenzione strade

Firmato un nuovo contratto di global service da 38 milioni di euro in tre anni per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli oltre 1.000 chilometri della viabilità di Firenze, compresi marciapiedi, ponti, viadotti, e segnaletica.

Il contratto, afferma il comune, è stato recentemente firmato con il raggruppamento di imprese (capogruppo Avr Spa) che si è aggiudicato l'appalto. Rispetto al contratto 2018-2024, il nuovo prevede il raddoppio delle risorse per gli interventi sulle strade, le vie e le piazze cittadine. Per le manutenzioni ordinarie si passa da 1 milione a 2,1 milioni di euro all'anno, per le manutenzioni straordinarie da 2 a 3,7 milioni di euro all'anno. Alle risorse previste dal contratto si aggiungono poi quelle stanziate dall'amministrazione per ulteriori interventi che saranno sempre effettuati dal global service: la giunta comunale ha recentemente approvato un pacchetto di delibere per complessivi 9,3 milioni di euro.

Fra le novità del contratto, nuovi mezzi per verificare lo stato di salute di strade e piazze, tra cui anche bici a pedalata assistita per 'vigilare' sulle piste ciclabili, l'uso di satelliti e dell'Intelligenza Artificiale per monitorare ponti e viadotti. "E' un investimento molto importante - dichiara l'assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio - che va incontro alle richieste dei cittadini e al bisogno della città di avere strade e marciapiedi in condizioni migliori e più sicuri per tutti".