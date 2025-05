Forza Italia Empoli continua ad ampliare la squadra: schiera in campo Samuele Castellaneta

Continua la “campagna acquisti” di Forza Italia, sempre più decisa a mettere in campo la squadra vincente per Empoli e per le regionali. Oggi l’annuncio di un nuovo componente che andrà a rinforzarne l’attacco: Samuele Castellaneta.

Storico militante di Fratelli d’Italia, Castellaneta ha deciso di abbracciare il profetto di Forza Italia che al grido di “tutti in campo” avrà l’obiettivo di essere il più possibile vicino alle persone, tra le strade e le voci per comprendere bisogni e per trovare soluzioni.

A fare gli onori di casa e ufficializzare la nuova punta d’attacco, è stato Marco Stella, consigliere regionale FI che ha accolto nel team il nuovo arrivato.

“Oggi annunciamo l’ingresso in Forza Italia di Samuele consapevoli di quanto vale, dell’attività svolta all’interno del comune di Firenze e lo facciamo annunciando il suo nuovo incarico, ovvero responsabile dell’organizzazione provinciale del nostro movimento politico. La scelta ricade su un ragazzo competente e di qualità – dice Stella – vogliamo dare vita ad un laboratorio politico contemporaneo che raccolga gli insegnamenti di Berlusconi traghettandoci al 10% in Toscana e facendoci diventare il primo partito di Empoli”.

Forza Italia, e tutto il centro destra, si trovano oggi in un periodo ricco di sfide e di cambiamenti, incentivato dal passaggio di molti componenti da una squadra all’altra come nel bel mezzo del mercato pre-stagione, e non certo di riparazione.

Gli obiettivi per Forza Italia sono tanti e diventa così di primaria importanza la rosa da schierare. “Vogliamo fare la differenza come partito e come centro destra – ha continuato Stella - questa provincia sarà il traino per le regionali perché qui risiede un terzo dell’elettorato. Se prendiamo voti qui cresciamo in tutta la Toscana”.

La nuova punta

“Sono molto orgoglioso di aver raccolto la sfida che Forza Italia mi ha proposto: tutti in campo. Se si vince è perché siamo tutti insieme e io ho voluto dare completa disponibilità per la squadra - ha spiegato Samuele Castellaneta - dobbiamo ritornare a parlare al territorio, alle persone, fare tesoro dei loro feedback e organizzarci per essere i primi interlocutori per tanti cittadini che attualmente stanno guardando altrove. L'obiettivo è organizzare una squadra sul territorio che sia vicina alle persone partendo dalla parola d’ordine ascolto. Tra qualche mese inizierà la campagna elettorale. Per noi sarà un’occasione per essere vicini alla cittadinanza, individuare i problemi e portare soluzioni".

Castellaneta deriva da una lunga militanza in Fratelli d’Italia ma mette subito a tacere le voci di un allontanamento forzato o polemico. Smentisce, quindi le tenzioni all’interno delle forze politiche del centro destra empolese, apparso frammentato nelle ultime circostanze.

“Ho avuto una lunga trafila in un partito della colazione del centro destra ma ho accolto la sfida di FI perché ha proposto qualcosa di nuovo: un percorso sul territorio, sulle persone e non sui massimi sistemi. Sono stato entusiasta dell’offerta del consigliere Marco Stella ma voglio sottolineare che non ci sono stati contrati con FDI”.

Il benvenuto dello “spogliatoio”

Durante la conferenza stampa presenti anche Simone Campinoti, ex candidato a sindaco di Empoli nelle ultime elezioni, Nicola Nascosti, storico esponente del partito, Paolo Giovannini Coordinatore Provinciale di Forza Italia e Claudia Ghezzi segretaria empolese FI per dare il benvenuto a Castellaneta.

“Con Samuele ci siamo trovati in tanti gazebi, a fare volantinaggio – ha spiegato Ghezzi - ne ho appezzato l’entusiasmo e la voglia di fare. Quando si acquisisce e si cresce è sempre motivo di orgoglio e mi sento di dare il benvenuto a Samuele”.

“Quando l’ho conosciuto ho subito capito la sua validità. Forza Italia sta crescendo molto a Empoli e ne sono contento. Sembriamo sotto traccia ma ci siamo, siamo il partito giusto in questo periodo storico di grande complessità – ha confermato Simone Campinoti - sono molto felice che Samuele abbia scelto questa squadra”.

