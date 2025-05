Giani sui nidi gratuiti: aumento soglia Isee per coprire il 60% delle famiglie

La soglia Isee per usufruire gratuitamente del servizio nido aumenterà. Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Aumenteremo la soglia Isee per l’accesso gratis agli asili nido in Toscana da 35mila a 40mila euro e con questo aggiornamento pensiamo di riuscire a coprire il 60 per cento delle famiglie" ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, durante il convegno 'La libera scelta educativa: dai nidi gratis al buono scuola' organizzato a Firenze dalla Federazione italiana scuole materne.

L'aumento della soglia Isee sarà la novità principale per il 2025/26 di questa legislatura regionale, che fino ad ora ha consentito l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia di circa 13mila nel primo anno della sua operatività e oltre 14mila bambine e bambini toscani tra i 3 e i 36 mesi di età nel secondo.

“Nidi gratis – rivendica Giani – è stata una vera e propria rivoluzione, un esempio a livello nazionale, che si rivolge ai nidi pubblici come a quelli privati perché, da questo sotto questo aspetto, deve valere un assoluto principio di uguaglianza. Continueremo dunque su questa strada conclude Giani - rafforzando ancora di più il nostro impegno su scuola e formazione e in questo senso va anche la recente iniziativa 2libri gratis".