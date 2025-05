Giornata dell'Europa, omaggio musicale dell'ensemble Quintett8ni alla pieve di Gambassi Terme

Un omaggio all’Europa attraverso la musica. Domenica 25 maggio 2025 alle ore 18, l’ensemble Quintett8ni proporrà il concerto “mUsicis Excursio. Cartoline musicali dall'Europa rinascimentale al Secolo Breve”. Appuntamento, a ingresso libero, nella pieve di Santa Maria Assunta a Chianni a Gambassi Terme.

Il concerto, a cura dell’associazione Il Contrappunto e patrocinato dal Comune di Gambassi Terme, è organizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della toscana nell’ambito del bando “Giornata dell’Europa”, prima edizione, 2025.

L’ensemble Quintett8ni è composto da Ignazio Bruno e Roberto Biliotti (trombe), Simone Squarzolo (flicorno), Giacomo Montanelli (trombone) e Niccolò Perferi (basso tuba), cinque amici suonatori di strumenti a ottone. I brani proposti, in gran parte arrangiati ex novo, sono tratti da un vasto repertorio musicale che parte dal periodo rinascimentale/barocco per arrivare alla musica pop degli anni Sessanta/Settanta, senza trascurare le più celebri colonne sonore del cinema. Un repertorio che l’ensemble propone in teatri, ville, chiostri e castelli soprattutto in Toscana ma anche in altre regioni, vedi la partecipazione dei Quintett8oni al Festival musicale di Savona.

Nella pieve di Santa Maria Assunta a Chianni, sarà proposto il seguente programma: J.Desprez, Konigsfanfare; G.Gabrieli, Canzona per suonare n.4; D.Speer, Sonata; M.A.Charpentier, Preludio dal "Te Deum”; J.S.Bach, Cantata 140/BWV645 "Wachet auf”; W.A.Mozart, Ave Verum Corpus; L.Cherubini, Marche; G.Verdi, Preludio da “Attila”; P.Dukas, Fanfara La Peri; N.Rota, Amarcord.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI - Oggi, sabato 17 maggio alle ore 16, l’Orchestra Il Contrappunto diretta dal Maestro Andrea Mura sarà protagonista nella sala del Buonumore del Conservatorio L. Cherubini di Firenze (piazza delle Belle Arti 2) del concerto benefico in favore dell’ospedale pediatrico Meyer “La musica è inclusione”. L’iniziativa è parte della rassegna “Leonardo 4 children 2025. Climate, Equality & Peace". Saranno proposti brani di Mozart, Haydn e del Maestro Mura. A partire dal primo giugno, prenderà il via la rassegna “Note nei chiostri empolesi”, a cura de Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e il sostegno del Ministero della Cultura. I concerti, otto in totale, si terranno nei chiostri di Santa Maria a Ripa, degli Agostiniani e della Collegiata di Sant’Andrea, con ingresso gratuito, dal primo giugno al 31 luglio. Primo appuntamento domenica primo giugno alle 21.15 con Otto stagioni per un bandoneon, con Fabio Furìa (bandoneon), Ettore Pellegrino (maestro concertatore) e l’Orchestra Ico Suoni del Sud. Saranno proposte musiche di Vivaldi e Piazzolla.

INFO - Contattare Il Contrappunto al 338 1065260 o scrivendo a info@associazioneilcontrappunto.com

Fonte: Il Contrappunto