Jasmine Paolini: è storia! Vince sulla terra rossa del BNL d’Italia

Jasmine Paolini entra nella storia del tennis e vince la finale del Master 1000 di Roma.

La campionessa classe 1996 nata a Castelnuovo di Garfagnana ma cresciuta a Bagni di Lucca e quinta nel ranking mondiale, è riuscita a chiudere con un netto 4-6 2-6 sulla statunitense classe 2004 Cori Gauff, terza al mondo della classifica WTA.

Sulla terra rossa della finale dell'Internazionale BNL d’Italia Jasmine porta in scena il suo ennesimo assolo: una partita con pochissime sbavature che conferma la sua grandezza, alla sua prima finale romana, di fronte al suo pubblico.

Dopo circa 1 ora e 30 minuti la garfagnina, registra indiscussa della partita chiude con un risultato netto. Roma festeggia la sua nuova Regina, la Toscana esulta e Paolini si gode il tuffo all'interno del suo pubblico.

Orgoglio toscano

In questo pomeriggio speciale per Paolini e per tutta la Toscana, anche il presidente della rRegione Eugenio Giani ha festeggiato pubblicamente la campionessa. "Immensa Jasmine - ha scritto in un post social - con il tuo sorriso di chi non molla mai hai scritto la storia vincendo gli Internazionali d’Italia e l’hai scritta con il cuore. Grinta, eleganza, passione: sei l’orgoglio dell’intera Toscana che oggi esulta con te! Bravissima, campionessa!"

